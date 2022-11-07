Москва может получить нового покупателя, поскольку российские товары три дня сидят у берегов ОАЭ

Нефтяной танкер уже три дня перевозит российскую нефть у берегов Объединенных Арабских Эмиратов, что повышает вероятность того, что страна Персидского залива может стать клиентом Москвы.

Судно Suezmax, пришвартованное у причала, обслуживающего крупнейший в стране нефтеперерабатывающий завод Таити, способное перевозить один миллион баррелей нефти, пришвартовалось недалеко от терминала в порту ОАЭ Рувайс. Он покинул Мурманск, порт в российской части Северного Ледовитого океана, в начале октября.

России срочно нужно найти новых покупателей своей нефти, потому что с 5 декабря будут блокированы почти все морские поставки в Европу. Европейский союз, в который входят 27 стран, запрещает импорт, чтобы наказать Россию за войну на Украине.

Tahiti прибыл к причалу нефтеперерабатывающего завода ADNOC в Абу-Даби в среду вечером и провел там около 36 часов, прежде чем снова отправиться в путь. Рувайс находится в Персидском заливе, поэтому маловероятно, что корабль отправился бы туда для дозаправки.

Сигналы с корабля не указывают на то, что его груз выгружен, но осадка корабля была введена вручную и, возможно, просто не обновлялась. Представитель ADNOC отказался от комментариев.

Судно ранее называлось пунктом назначения Джамнагар в Индии, согласно данным отслеживания судов, обнаруженным Bloomberg.

Осадка корабля указывает на то, что на борту находилась лишь часть груза. В зависимости от того, где он был загружен, он, вероятно, перевозил либо варандейскую руду «Лукойла», либо сорт «Новый порт» «Газпром нефти», которые экспортируются из Мурманска.

Фаранди имеет плотность в градусах API около 25,5 градусов и содержание серы 0,23%. Портвейн Нови менее плотный, чем Варанди, на 35 градусов, и слаще с содержанием серы 0,1%.

Россия изо всех сил пытается найти новые рынки для своей нефти у европейских покупателей с тех пор, как в феврале ее войска вторглись в Украину.

Когда вступят в силу санкции ЕС, Москве потребуется найти рынки сбыта примерно 1,5 млн баррелей сырой нефти в день.

Импорт и переработка российской нефти в Рувайсе, если это произойдет, могут высвободить местную нефть для экспорта и могут быть прибыльными, если закупки осуществляются со значительными скидками.

— С помощью Энтони ДиПаулы.