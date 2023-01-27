Москва обвиняет Евросоюз в разжигании «геополитического противостояния» своей миссией в Армении

В четверг Россия обвинила Европейский союз в разжигании «геополитической конфронтации», направив гражданскую миссию для наблюдения за нестабильной границей между Арменией и Азербайджаном — регионом, который Россия считает своим задним двором.

В МИД России заявили, что ЕС стал «поддерживать США и НАТО и проводить политику конфронтации на постсоветском пространстве». Он постановил, что любая европейская миссия в Армению «вызовет геополитическую конфронтацию в регионе и обострит существующие там противоречия».

Москва отреагировала на серию недавних инициатив Европы по поводу конфликта между Арменией и Азербайджаном, включая объявление Европейского союза в понедельник о создании в Армении двухлетней гражданской миссии для оказания помощи в охране нестабильной границы между двумя бывшими соперниками. Советские кавказские республики.

Россия была традиционным посредником в конфликте между Арменией и Азербайджаном с 1990-х годов, а после войны 2020 года она направила миротворческую миссию в Нагорный Карабах, регион, за который воюют Баку и Ереван.

Однако влияние России в регионе явно снизилось из-за геополитической конкуренции Запада и Турции, а также из-за ее нападения на Украину, что беспокоит ее соседей.

Для Москвы действия ЕС направлены на то, чтобы «подорвать посреднические усилия России».

Европейские страны уже несколько месяцев предпринимают собственные попытки посредничества между Арменией и Азербайджаном. Однако миссия, которую должен был развернуть Евросоюз, не получила одобрения азербайджанской стороны.

Со своей стороны Армения осудила бездействие России, чья миротворческая миссия, по мнению нации, не сделала ничего для предотвращения продолжения блокады Нагорного Карабаха.

Со своей стороны, Соединенные Штаты поддержали европейскую посредническую миссию.

«Мы приветствуем усилия наших партнеров, в том числе Европейского союза, по укреплению доверия в регионе и обеспечению благоприятных условий для прямого диалога между Арменией и Азербайджаном», — сказала пресс-секретарь журналистам МИД.

На этой неделе госсекретарь США Энтони Блинкен призвал Азербайджан снять блокаду с Нагорного Карабаха.

Более месяца азербайджанцы, изображающие из себя активистов-экологов, выступающих против незаконных шахт, блокируют важнейшую дорогу, соединяющую Армению и Нагорный Карабах, сепаратистский регион Азербайджана, населенный армянами.

Из-за этой блокировки район с населением около 120 000 человек сталкивается с перебоями в подаче электроэнергии и интернета, а также проблемами с отоплением и доступом к продуктам питания и лекарствам.

«Это политика этнической чистки», — заявил в четверг на заседании правительства премьер-министр Армении Никол Пашинян, обвинив Азербайджан в оказании «экономического и психологического давления с целью спровоцировать массовый исход карабахских армян».