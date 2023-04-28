Москва отклоняет просьбу США о встрече с журналистом; Посол США в России посещает заключенных

27 апреля (Рейтер) — Россия заявила в четверг, что отклонила просьбу посольства США о встрече с задержанным корреспондентом Wall Street Journal Иваном Кершковичем в ответ на отказ Вашингтона выдать визы группе российских журналистов.

Министерство иностранных дел заявило, что оно пригласило высокопоставленного американского дипломата для официального протеста после того, как журналисты, прикомандированные к Организации Объединенных Наций вместе с министром иностранных дел Сергеем Лавровым, не смогли въехать в Соединенные Штаты на этой неделе.

Через несколько часов посол Москвы в Вашингтоне заявил, что посетил двух российских заключенных, содержащихся в тюрьмах США.

Гершкович был арестован в прошлом месяце и обвинен в шпионаже, который он отрицает. США ошибочно задержали его.

Комментариев от посольства США не последовало.

Министерство иностранных дел России заявило 11 мая, что отклонило просьбу США о посещении посольства и рассматривает другие меры возмездия против Вашингтона за замораживание виз.

ООН Москва выразила возмущение тем, что настала очередь России председательствовать в Совете Безопасности.

«Было особо подчеркнуто (дипломату США), что такие акты вандализма, направленные на воспрепятствование нормальной журналистской работе, не останутся без ответа», — говорится в сообщении министерства.

На этой неделе Лавров поднял вопрос об обмене заключенными с участием Гершковича. В прошлом году звезда американского баскетбола Бриттни Гринер, заключенная в тюрьму в России по обвинению в хранении наркотиков, была передана торговцу оружием Виктору Ботту.

Посольство России в Вашингтоне сообщило, что посол Анатолий Антонов в среду посетил нью-йоркскую тюрьму, чтобы навестить Анатолия Леготимо, который был арестован в январе по обвинению в управлении обменом виртуальной валюты Bitslato Ltd.

В посольстве сообщили, что Антонов также встречался с Дмитрием Украинским, который был депортирован из Таиланда в прошлом году по обвинению в мошенничестве и находится в той же тюрьме.

«Мы будем работать над его возвращением на родину», — говорится в сообщении миссии в приложении для обмена сообщениями Telegram.

Отчет Калеба Дэвиса; Монтаж Марк Тревельян

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