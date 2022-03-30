Москва приглашает «дружественные страны» на Универсиаду России

Министр спорта России Олег Матицын принимает участие в сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в Санкт-Петербурге, Россия, 3 июня 2021 г. REUTERS/Евгения Новозинина

30 марта (Рейтер) — Россия пригласит «дружественные страны» для участия в своих национальных студенческих матчах, заявил в среду министр спорта России Олег Матицын, поскольку ее спортсмены не участвуют в соревнованиях из-за войны Москвы с Украиной.

«В этом году мы проведем Курс российских вузов в начале июля, когда пригласим вузы из дружественных нам стран», — цитирует Матицына ТАСС.

Матисин, который в прошлом году оставил свой пост президента Международной федерации студенческого спорта (FISU) из-за решения суда о нарушениях российского допинга, не уточнил, какие страны будут приглашены на мероприятие, которое планировалось до того, как Россия ввела войска в Украину. .

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После российской военной интервенции, в которой Беларусь была основным плацдармом, Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям запретить российским и белорусским спортсменам участвовать в соревнованиях.

FISU запретила российским и белорусским спортсменам и официальным лицам участвовать в своих мероприятиях как минимум до конца года. Он также лишил Россию и Беларусь трех мероприятий, которые должны были состояться в 2022 году.

Остается неясным, будет ли разрешено России, которая принимала Всемирную студенческую игру 2013 года в Казани, провести мероприятие 2023 года в Екатеринбурге, как планировалось ранее.

24 февраля Россия направила на Украину десятки тысяч военнослужащих в ходе так называемой специальной операции, направленной на подрыв военного потенциала южного соседа и искоренение, по ее словам, опасных националистов.

Украинские силы оказали жесткое сопротивление, а Запад ввел широкие санкции против России, пытаясь заставить ее уйти.

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Об этом сообщает Рейтер. Монтаж Фрэнк Джек Дэниел

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