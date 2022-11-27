Москва призвала США уважать мнение россиян

Посольство Москвы в Вашингтоне заявило в пятницу, что официальные лица США критикуют российское законодательство, запрещающее пропаганду ЛГБТК, педофилии и смены пола, и вмешиваются во внутренние дела страны. Он также призвал Соединенные Штаты уважать мнение россиян.

В заявлении посольства говорится, что оно приняло к сведению «заявления нескольких официальных лиц США» с критикой законопроекта, который был одобрен российским парламентом в четверг.

«Расцениваем подобные заявления как грубое вмешательство в наши внутренние дела», — заявили в дипмиссии, добавив, что «Россия последовательно выступает за защиту традиционных семейных ценностей» и отвергает «попытки стран Запада во главе с США навязать либеральные и извращенные представления о правах человека в других странах».

Ответ: Мы требуем от Вашингтона уважения выбора нашего народа соблюдать передающиеся из поколения в поколение нравственные ориентиры, составляющие основу российской гражданской идентичности.

🪢https://t.co/lRbIadmutG pic.twitter.com/HhXN4ggi0D — Посольство России в США 🇷🇺 (RusEmbUSA) 26 ноября 2022 г.

Посольство попросило США уважать решение граждан России «придерживаться нравственных ориентиров», принятых многими поколениями и являющихся «основой российской гражданской идентичности».

В четверг Госдума России приняла в третьем и окончательном чтении законопроект, полностью запрещающий пропаганду ЛГБТК. Законопроект «О защите традиционных ценностей», который поддержали 397 депутатов, предусматривает уголовную ответственность за пропаганду «нетрадиционных сексуальных отношений» в рекламе, книгах, фильмах и СМИ.

Законопроект предусматривает большие штрафы для нарушителей: физическим лицам грозит штраф в размере 400 000 рублей (6600 долларов США) и до 5 миллионов рублей (около 83 000 долларов США) для юридических лиц за пропаганду ЛГБТ. Предлагаемые штрафы за пропаганду педофилии удваиваются, а иностранных субъектов, не соблюдающих законодательство, ждет выдворение из России.

Читать далее: 9 важных выводов ЛГБТК+ дискуссионного совета кандидатов в президенты

Законопроект еще не вступил в силу, но ожидается, что его подпишет президент Владимир Путин.

Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал закон «еще одним серьезным ударом по свободе выражения мнений и правам человека ЛГБТ и людей в России».

Перед голосованием в Думе Блинкен призвал российских законодателей отозвать законопроект и «уважать права человека и достоинство каждого». Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал парламентариев отреагировать на него, высказав свое мнение в голосовании.

Сюжет RT с дополнительными материалами отдела новостей Global Village Space.