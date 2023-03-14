Москва расценила инцидент с беспилотником как провокацию – посол России в США

14 марта (Рейтер) — Посол России в США Анатолий Антонов заявил российскому государственному информационному агентству РИА, что инцидент с участием российского истребителя Су-27 и американского военного беспилотника над Черным морем был провокацией. вторник

«Мы рассматриваем этот инцидент как провокацию», — заявил Антонов после звонка из Госдепартамента США.

Американский военный разведывательный беспилотник MQ-9 потерпел крушение в Черном море во вторник после того, как российский самолет Су-27 врезался в его винт, сообщил Пентагон. Это первый подобный инцидент с тех пор, как год назад Россия вторглась в Украину.

Россия отрицает свою причастность и заявляет, что беспилотник разбился после «резкого маневра».

По словам Антонова, его встреча в Госдепартаменте была «конструктивной», а вопрос о «последствиях» инцидента для Москвы не поднимался, сообщает РИА.

«Для нас мы не хотим никакого конфликта между США и Россией. Мы за выстраивание практических отношений на благо российского и американского народов», — сказал Антонов.

Репортаж Лидии Келли в Мельбурне; Монтаж Лесли Адлер и Стивен Коутс

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