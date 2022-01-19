Москва утверждает, что все в порядке после сообщения о том, что Россия тихо освободила свои дипломатические посты в Украине.

На этой неделе New York Times сообщила, что Россия медленно эвакуирует свое посольство в Киеве.

Сообщается, что Россия вывела около 50 человек и, возможно, готовится к дальнейшим отъездам.

Москва опровергла новое сообщение, заявив, что ее дипломатические посты работают в обычном режиме.

В новом сообщении говорится, что Россия незаметно сократила количество сотрудников своего посольства в украинской столице Киеве на фоне опасений неминуемого конфликта, но Москва это отрицает, утверждая, что дипломатический сайт работает в обычном режиме.

Об этом сообщает The New York Times. На этой неделе группа из 18 человек, в основном члены семей российских дипломатов, 5 января вылетела из Украины в Москву. Сообщается, что в ближайшие дни выехали еще около 30 человек из Киева и консульства во Львове.

Дипломатам двух других аванпостов в Украине было дано указание готовиться к отъезду. «Таймс» сообщила, Об этом сообщил высокопоставленный украинский силовик.

Официальные лица США и Украины, как сообщается, заявили, что действия России могут быть истолкованы как готовность к конфликту, розыгрыш или своего рода пропагандистский ход, если не комбинация этих трех факторов. В случае войны сотрудники посольства могли стать военнопленными или информационными целями в результате допроса.

Россия опровергла новость New York Times и сообщила российским СМИ Интерфаксу, что посольство в Киеве работает в обычном режиме.

«Несмотря на провокации и агрессивное поведение местных экстремистов, повторяю, наши миссии работают в обычном режиме», — заявила во вторник журналистам официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Министерство иностранных дел Украины Она сказала Рейтер, что не получала никаких известий из Москвы. Об эвакуации своего посольства и консульств и о том, что не планирует сокращать или эвакуировать свои дипломатические посты в России.

Сообщения о том, что Россия может сократить размер своих аванпостов в Украине, появились после того, как переговоры на высоком уровне между Россией, США и НАТО за последнюю неделю зашли в тупик, а четкого решения на столе переговоров нет. Россия продолжает сохранять значительное военное присутствие вблизи границы с Украиной.

История продолжается

Россия делала снова и снова Он отрицал планы вторжения своего соседа, но международное сообщество в этом не убеждено. На прошлой неделе высокопоставленный американский дипломат заявила своему российскому коллеге, что Россия Он может доказать, что у него нет враждебных намерений в сторону Украины, выведя свои почти 100 000 военнослужащих из региона подальше от границы с Украиной.

Россия пока не идет на деэскалацию, часто представляя себя жертвой Предоставление Соединенным Штатам и НАТО требований безопасности, которые, по их словам, они не могут принять..

Некоторые официальные лица и эксперты США выдвигали мысль, что переговоры обречены на провал и что Россия могла Планируете использовать это как предлог для конфликтаА в пятницу стало известно, что Разведка США указала, что Россия разместила агентов для «ложной операции». Это может оправдать российскую военную атаку.

Соединенные Штаты предупредили, что Россия столкнется с серьезными последствиями, особенно экономическими и финансовыми санкциями, если она предпримет военные действия против Украины.

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