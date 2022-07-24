Москва хочет, чтобы Дакка присоединилась к российской альтернативе Swift

Валютный своп между Банком России и Банком Бангладеш вступил в новую стадию, поскольку Россия готова предложить собственный платежный канал по сделкам с банками вместо заключения сделки валютного свопа.

Последним событием в двустороннем соглашении о валютных свопах, которое началось в 2020 году, является то, что Россия преследует Банк Бангладеш, чтобы побудить местные банки присоединиться к SPFS, российскому эквиваленту системы денежных переводов SWIFT, разработанной Центральным банком России.

Но банки в Бангладеш не желают присоединяться к этой системе, опасаясь санкций США, поскольку Россия уже потеряла доступ к глобальному платежному каналу SWIFT.

Этот вопрос обсуждался на недавнем заседании правления Бангладешского банка, где члены правления решили притормозить, чтобы присоединиться к SPFS (Система передачи финансовых сообщений) из-за нежелания местных банков, сообщили Business Standard источники в центральном банке.

Кроме того, хотя Россия просит Бангладеш присоединиться к Специальной программе продовольственной безопасности, которая до сих пор была разработана только для денежных переводов, валютный вопрос остается неясным, по словам высокопоставленного руководителя Бангладешского банка.

Он сказал, что Россия не может объяснить, как конвертировать валюту, добавив, что банкам, скорее всего, придется для этого прикасаться к системе Swift, что для них очень рискованно.

Две страны договорились об организации валютного свопа в декабре 2020 года с целью снижения зависимости от третьей валюты. После соглашения Банк Бангладеш подготовил концептуальный документ.

Согласно концептуальному документу, характер свопа будет заключаться в кредитной линии в размере 10 миллиардов бангладешских така для России и 10 миллиардов российских рублей для Бангладеш.

Срок кредитной линии составит три года.

Банк Бангладеш будет иметь счет в рублях в Банке России, имеющем кредитную линию в рублях, а Банк России будет иметь счет в така в Банке Бангладеш.

Российские экспортеры будут получать платежи в рублях с рублевого счета Банка Бангладеш в Банке России на основании документов, представляемых их банками в ЦБ России. Таким же образом бангладешские экспортеры будут получать така от Банка России.

Импортные платежи также будут производиться аналогичным образом.

Расчет будет производиться ежеквартально, а профицит будет получать платежи от профицита. Согласованная третья валюта или профицит могут быть перенесены на следующий цикл.

Совет директоров Банка Бангладеш одобрил концептуальный документ в ноябре 2021 года и в следующем месяце направил его в Банк России.

Обе стороны работали над этим вопросом, но подход России изменился после начала российско-украинского конфликта в феврале, сказал высокопоставленный руководитель бангладешского банка.

Исполнительный директор Банка Бангладеш в ходе переговоров с ЦБ России заявил, что ЦБ Бангладеш требовал погасить дефицит третьей валютой, но Россия готова использовать для этой цели рубль с целью укрепляет местную валюту. .

Он отметил, что Россия в настоящее время имеет соглашения об обмене валюты с 13 странами, но страна не очень заинтересована в валютных свопах после конфликта с Украиной.

В этом контексте Россия добивается присоединения Бангладеш к Специальной программе продовольственной безопасности.

Представитель ЦБ также сообщил, что банк Бангладеш поднимал вопрос о том, получит ли Бангладеш долю в капитале Специальной программы продовольственной безопасности, как в случае со Swift, но российские власти ответили отрицательно.

Он добавил, что риск, с которым сталкивается бангладешский банк при подключении к российскому платежному каналу, заключается в том, что урегулирование споров будет происходить в соответствии с российским законодательством, а SWIFT — международным правом.

Во время недавнего визита в офис The Business Standard исполняющая обязанности посла России в Бангладеш Екатерина Александровна Семенова сообщила, что вопрос валютных свопов вынесен на обсуждение в Банке Бангладеш.

Она добавила, что SPFS была разработана как альтернативный канал оплаты для SWIFT, добавив, что местные бангладешские банки могут присоединиться к этой системе обмена сообщениями.

Годовой товарооборот между Россией и Бангладеш составляет около 1 миллиарда долларов.

По данным Бангладешского банка, в 21 финансовом году экспорт Бангладеш в Россию составил 547 миллионов долларов, а импорт — 481 миллион долларов.

Экспорт в Россию вырос на 16,6% в годовом исчислении до 638 ​​млн долларов в 22 финансовом году. Данные об импорте еще не опубликованы.