Московский бизнес-центр открывается для российского бизнеса после ухода крупных брендов

Манекены, завернутые в пластик, внутри закрытого магазина Victoria’s Secret в торговом центре в Санкт-Петербурге, Россия, 14 июня 2022 года. REUTERS/Maxim Shemetov

Этот контент был создан в России, где освещение российских военных операций в Украине ограничено законом.

МОСКВА (Рейтер) — Западные модные бренды выделяются в сверкающем новом торговом центре на окраине Москвы, и покупатели говорят, что редко их пропускают.

После решения Москвы отправить тысячи военнослужащих в Украину в конце февраля глобальные модные бренды от Adidas (ADSGn.DE) до Zara (ITX.MC) прекратили свою деятельность в России, а Nike (NKE.N) является одним из горстка, чтобы совершить окончательный выход с рынка.

«Я отношусь к этому беспристрастно, независимо от того, есть он у нас или нет», — сказала Рейтер покупатель Александра Москнова в торговом центре в Ховрино. «Я с удовольствием могу обойтись без них».

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить бесплатный неограниченный доступ к Reuters.com регистр

Другая покупательница, Ирина Стаханова, сказала: «Мне просто очень нравились H&M, а кого-то я не помню. Дело не в том, что мне нужны иностранные вещи, мне просто нужно что-то, что сидит и хорошо выглядит, для поднятия настроения».

В российской столице мало публичных признаков того, что настроение нужно поднимать. Охранники поют и играют, балконы ресторанов выходят на тротуар, а когда температура поднимается до 30°C (86°F), москвичи охлаждаются в фонтане возле Кремля.

Но на самой известной торговой улице столицы выделяются закрытые магазины западных люксовых брендов.

Магазин ЦУМ, принадлежащий российской люксовой группе «Меркурий», — одно из последних мест, где россияне могут приобрести оригинальные предметы роскоши от международных компаний.

В то время как российские магазины Chanel закрыты, у бренда есть магазин в Цуме, где выставлен ряд часов, хотя один из сотрудников, попросивший не называть его имени, сказал, что это были последние оставшиеся часы.

«У нас было только то, что мы фактически купили на складе», — сказала она. «У нас много людей. Мы единственное место, где можно купить вещи Chanel».

Chanel, как и многие другие, заявила в начале марта, что приостановила свой бизнес в России из-за «растущей обеспокоенности текущей ситуацией».

Ад наказаний

В то время как потребители могут быть готовы покупать все, что они могут, менеджеры торгового центра «Ховрино» говорят, что не все смогли открыться к официальному открытию 23 июня.

Некоторые компании не открыли свои магазины из-за «серьезных проблем» с логистикой и доставкой, сообщила на открытии ТРЦ директор по аренде торговых помещений Надежда Цветкова.

Виктор Черных, руководитель проектов компании MR Group, которая владеет торговым центром, рассказал, что некоторые арендаторы столкнулись с проблемами.

Например, у российского ритейлера бытовой электроники «М.Видео-Эльдорадо» (MVID.MM) возникли проблемы с логистикой, сказал он, и он откроется только в начале июля.

сказал М. «Нам нужно было время, чтобы оценить перспективы различных мест в новых экономических условиях».

Некоторые компании уклоняются от рекламы, опасаясь, что привлечение внимания к себе может привести к наказанию. В этом месяце на ведущем российском международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге розничные компании заметно притихли.

По словам Черных, в торговом центре планировалось открыть McDonald’s (MCD.N), но уход компании из России сделал это невозможным. «Вкусно и точка», российский бренд, возникший после продажи McDonald’s местному лицензиату, откроется, хотя пока неясно, когда. Читать далее

Единственная существующая на сегодняшний день иностранная сеть продуктов питания — это KFC, принадлежащая Yum Brands Inc (YUM.N).

Компания временно приостановила инвестиции в Россию и приостановила работу 70 ресторанов, принадлежащих KFC, но остальные 1000 торговых точек KFC в России управляются независимыми франчайзи, а Yum лишь частично контролирует Yum.

В ответ на просьбу о комментариях Yum сослалась на комментарии, сделанные генеральным директором Дэвидом Гиббсом в мае, когда он заявил, что приостановил инвестиции и развитие в России.

Crocus Group, которая также управляет торговыми центрами, заявила, что российские торговые центры «неактивны» и потеряли около 30% своего присутствия с тех пор, как западные бренды ушли. Читать далее

Несмотря на все проблемы, Цветкова была настроена оптимистично, предсказывая, что текущий ежедневный трафик около 7000 человек должен увеличиться до 15000 после того, как центр площадью 18300 квадратных метров будет полностью введен в эксплуатацию.

Клиенты сказали, что некоторые из закрытий, например, закрытие французского магазина спортивного инвентаря Decathlon в понедельник, были печальными, но они адаптируются. Читать далее

«Конечно, это прискорбно», — сказал Reuters Магомет, один из клиентов Decathlon. «К черту санкции. Люди потеряли работу, и я в их числе. Но все хорошо, все наладится. Езжайте в Россию».

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить бесплатный неограниченный доступ к Reuters.com регистр

Об этом сообщает Рейтер. Монтаж Барбары Льюис

Наши критерии: Принципы доверия Thomson Reuters.