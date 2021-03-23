Лидер российской оппозиции Алексей Навальный стоит в стеклянной камере во время слушания в Бабушкинском районном суде Москвы 20 февраля 2021 года.

В субботу московский суд отклонил апелляцию лидера российской оппозиции Алексея Навального против вынесенного ему решения, несмотря на то, что стране грозит постановление крупного европейского суда по правам человека об освобождении самого известного врага Кремля.

Ранее в этом месяце суд низшей инстанции приговорил Навального к двум годам и восьми месяцам тюремного заключения за нарушение условий его теста при выздоровлении в Германии от отравления нервно-паралитическим газом, в котором он обвиняет Кремль. Российские власти отвергли это обвинение.

44-летний Навальный, борющийся с коррупцией и наиболее критикующий президента Владимира Путина, обжаловал приговор о тюремном заключении и потребовал его освобождения. В субботу судья Мосгорсуда немного сократил срок его наказания до чуть более двух с половиной лет лишения свободы, постановив, что полтора месяца, которые Навальный провел под домашним арестом в начале 2015 года, будут вычтены из его срока.

Арест и заключение Навального вызвали массовую волну протестов по всей России. Власти отреагировали на это масштабными репрессиями, арестовав около 11 000 человек, многие из которых были оштрафованы или приговорены к тюремному заключению на срок от семи до 15 суток.

Россия отвергла критику Запада в адрес ареста Навального и разгона демонстрантов как вмешательства в ее внутренние дела.

Постановлением, вынесенным во вторник, Европейский суд по правам человека обязал правительство России освободить Навального, сославшись на «характер и степень опасности для жизни заявителя». Страсбургский суд отметил, что Навальный оспорил аргумент российских властей о том, что они приняли адекватные меры для защиты его жизни и благополучия в заключении после атаки нервно-паралитического газа.

Правительство России отклонило ходатайство Страсбургского суда, назвав его решение незаконным и «неприемлемым» вмешательством в дела России.