Мост в Крым является ключом к подпитке военных действий России в Украине и установлению ее контроля.

Мост, соединяющий Крым, который был аннексирован Россией и Россией, имеет большое значение для Москвы на логистическом и психологическом уровнях, поскольку является главной артерией для российских военных и гражданских грузов, предназначенных для Крыма, и подтверждением контроля России над полуостровом.

что Взрыв на мосту Перед рассветом в понедельник смерть супружеской пары и серьезная травма их дочери привели к тому, что участок дороги оказался в опасном состоянии. Повреждения изначально казались менее серьезными, чем те, которые он причинил. Взрыв в октябрено это подчеркнуло слабость моста.

Россия обвинила Украину во взрывах, которые произошли в понедельник и в октябре. Представитель Службы безопасности Украины (СБУ) в понедельник прямо не признал ответственность, но заявил, что служба раскроет подробности организации взрыва, как только Украина выиграет войну.

Решающая связь

Крым простирается на юг от материковой Украины, с автомобильным сообщением на двух перешейках шириной менее двух километров (одной мили) и с мостом через узкую косу. Все три связи с Украиной идут на территории, оккупированные российскими войсками и подвергшиеся нападению со стороны украинской армии.

Мост, который соединяет самую восточную часть Крыма с Краснодарским краем России, обеспечивает единственную фиксированную связь вдали от ожесточенной территории.

19-километровый (12-мильный) мост через Керченский пролив, соединяющий Черное и Азовское моря, соединяет как автомобильные, так и железные дороги на отдельных участках и имеет жизненно важное значение для продолжения российских военных операций на юге Украины.

символическая структура

Мост является самым длинным в Европе и предметом большой гордости в России. Строительство началось в 2016 году, примерно через два года после аннексии Крыма Россией, и было завершено чуть более чем за два года. Темпы строительства были впечатляющими, но это заставило некоторых критиков усомниться в том, что оно было спроектировано и построено в спешке.

Мост был построен вопреки решительным возражениям Украины и является наиболее заметным и устойчивым напоминанием о том, что Россия утверждает, что Крым на законных основаниях является российским.

История продолжается

Президент Владимир Путин проехал на автомобиле по мосту во время официального открытия. Путин также тесно связан со строительным магнатом Аркадием Ротенбергом, чья компания получила контракт на строительство моста на 3,5 миллиарда долларов.

последствия атаки

Сообщается, что железнодорожное движение на мосту было восстановлено в течение нескольких часов в понедельник, но неясно, когда можно будет восстановить полное дорожное сообщение. Были организованы паромы, чтобы облегчить бремя, но не сразу было ясно, смогут ли суда удовлетворить спрос. Крымские пляжи и горы пользуются популярностью у летних туристов.

Российские власти посоветовали людям, которые хотят быстро покинуть Крым, пройти через территорию Украины, контролируемую Россией. Это добавит к их путешествию до 600 км (350 миль) и потенциально усилит беспокойство путешественников по поводу поездок в небезопасные районы.

Российские официальные лица осудили взрыв в понедельник, но не сразу уточнили меры реагирования, хотя Россия ответила крылатыми ракетами и ударами беспилотников на другие украинские атаки.

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