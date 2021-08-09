Мост Лондонского Тауэра остался открытым из-за технической ошибки

(CNN) – Технический сбой стал всемирно известным Лондон известный учитель Тауэрский мост Открыт в понедельник днем, машины и пешеходы не могут переходить дорогу.

Полиция лондонского Сити подтвердила твитнуть Мост был приостановлен из-за «технической неисправности», а несколько фотографий и видео, размещенных в социальных сетях, показывают, что мост застрял в вертикальном положении после того, как его открыли, чтобы пропустить длинное судно.

Основания – это движущиеся части дороги на мосту, которые можно поднимать и опускать с помощью противовесов. По данным туристического сайта Тауэрского моста, мост открывается около 800 раз в год.

Из-за технической неисправности по всему городу возникли длинные очереди, и пешеходам приходилось искать другие способы пересечь реку. Полиция лондонского Сити призвала людей избегать этого района.

В 1894 году было построено 787-футовое сооружение вдоль Темзы. Когда-то приводимые в движение паром, гидравлические базы с 1976 года питались нефтью и электричеством.

Мост также остановился в августе 2020 года, когда официальный аккаунт моста в Twitter назвал виновным «механический сбой».

Тауэрский мост – популярная туристическая достопримечательность, и посетители могут прогуляться по пешеходным дорожкам, соединяющим две башни.

Изначально аркада была публичной, но закрылась в 1910 году. Она вновь открылась в 1980-х годах как выставочное пространство.