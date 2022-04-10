Мотивированные Путиным русские нападают друг на друга из-за войны — Mercury News

При прямом поощрении президента Владимира Путина россияне, поддерживающие войну против Украины, начали превращать врага у себя дома.

Эпизоды еще не массовое явление, но они иллюстрируют построение паранойи и поляризации в российском обществе. Граждане осуждают друг друга леденящим эхом террора Иосифа Сталина, подстегиваемые зловещей официальной риторикой государства и усиленные далеко идущими новыми законами, предусматривающими уголовную ответственность за инакомыслие.

Есть сообщения о том, что ученики передавали еду учителям, люди рассказывали соседям и даже посетителям за соседним столиком. В торговом центре на западе Москвы именно текст «Нет войне», выставленный в мастерской по ремонту компьютеров и сообщенный прохожим, привел к аресту владельца магазина Марата Грачева полицией. В Санкт-Петербурге местное новостное агентство задокументировало возмущение по поводу подозрений в симпатиях к Западу в публичной библиотеке; Он разразился после того, как библиотекарь перепутал изображение советского ученого с постером с фотографией Марка Твена.

Российские газеты сообщали, что на западе Калининградской области власти разослали жителям СМС-сообщения с призывом предоставить номера телефонов и адреса электронной почты «провокаторам» в связи со «спецоперацией» на Украине; Они могут легко сделать это через специальную учетную запись в приложении для обмена сообщениями Telegram.

Путин задал тон в своем выступлении 16 марта, заявив, что российское общество нуждается в «самоочищении», где «настоящих патриотов отличают от подонков и предателей и просто по ошибке оклеветают, как муху в рот».

В советской аргументации подозреваемыми могли считаться те, кто предпочел не сообщать своим согражданам.

«В этих условиях в людях снова поселяется страх, — говорил Никита Петров, ведущий научный сотрудник советской тайной полиции. «И этот страх требует, чтобы вы сообщили об этом».

В марте Путин подписал закон, предусматривающий наказание за публичные заявления, противоречащие позиции правительства в отношении того, что Кремль называет «специальной военной операцией» на Украине, до 15 лет лишения свободы. По данным правозащитной группы ОВД-Инфо, прокуратура уже применила закон в отношении более 400 человек.

В большинстве случаев наказания за критику войны сводились к штрафам, хотя некоторые люди были приговорены к тюремному заключению на срок до 30 суток. Но другим грозят более длительные тюремные сроки.