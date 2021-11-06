Мох на свободе вылетает через окно в канадскую школу

Крошка лося каким-то образом обнаружила, что в четверг просовывает голову через стеклянное окно в канадскую начальную школу, в безумии, пойманном на камеру.

Правительство провинции Саскачеван щебетать Что детям в школе Сильвии Федорок «будет что рассказать, когда родители спросят:« Как прошла школа сегодня? »» “

На их фотографиях был изображен лось, который в другом месте был идентифицирован как самка, но на некоторых фотографиях отмечен как «бык», стоящий в классе, с осколками, лежащими на полу из разбитого стеклянного окна.

Еще одно видео, Автор: Сара Полгард в TwitterСообщается, что он показал оленей за несколько минут до штурма начальной школы Саскатун в четверг утром.

“О, бедный маленький парень!” – кричал Болгаард на видео, которое показало, как по соседнему району бегает олень. “Вы из чужого города!”

«Через 5 минут после этого слышен школьный интерком… похоже, лось добрался до школы ?!» – написала Буллгаард в своем твите.

Другой пользователь Twitter, Джейми Николь, книги Она «нашла лося».

Анжела Расмуссен, вирусолог, недавно переехавшая работать в Университет Саскачевана в Саскатуне, подтвердила в своем сообщении в Твиттере, что появление лося – это «разговоры в городе».

«Никто не говорил мне об этой конкретной опасности до того, как я переехал в Саскатун», – сказал Расмуссен. Твиттер.

Полиция Саскатуна сообщила, что лоси были благополучно успокоены, пойманы и выпущены целыми и невредимыми в дикой природе. «Свободный олень избегал останавливаться в кабинете директора и был отправлен вместе с представителями охраны природы, чтобы найти более безопасное место для стоянки», Полиция написала в Твиттере.

«Учащиеся и персонал были удалены из этого района, а родителей / опекунов попросили не посещать школу», – сообщила пресс-секретарь государственных школ Саскатуна Вероника Бейкер в электронном письме. «Мы очень благодарны за то, что все студенты и сотрудники находятся в безопасности».

Департамент окружающей среды Саскачевана не сразу ответил на запрос NBC News о комментариях.