Частная школа в Хэмпстеде «пересматривает» название своего спортивного крыла после того, как правительство Великобритании ввело санкции против российского миллиардера в ответ на вторжение в Украину.

Школа университетского колледжа (UCS) назвала свое новое спортивное крыло «Центр Кантора» в честь бизнесмена и мецената Вячеслава (Моше) Кантора.

Доктор Кантор сделал пожертвование Калифорнийскому университету через свой благотворительный фонд. Центр Кантора официально открылся на территории школы в Вест-Хэмпстеде осенью 2019 года.

В среду (6 апреля) правительство объявило, что доктор Кантор внесен в санкционный список.

Это крупнейший акционер российской компании по производству удобрений «Акрон», которая, по мнению правительства, имеет жизненно важное стратегическое значение для российского правительства.

Представитель Калифорнийской федерации в Сан-Франциско заявил: «Мы осуждаем вторжение в Украину и ужасные страдания ее народа.

«В свете недавних санкций, наложенных на доктора Кантора, мы тщательно пересматриваем нашу позицию в отношении назначения нашего спортивного костюма».

«Мне немного неудобно смотреть, как мой сын играет на стадионах, которые были построены на деньги, которые на самом деле принадлежат г-ну Путину», — сказал один из родителей UCS.

В среду госсекретарь Лиз Трасс заявила: «Сегодня мы наращиваем нашу кампанию, чтобы положить конец ужасной войне Путина с помощью одних из самых жестких санкций, которые мы ввели на сегодняшний день.

«Последняя волна мер, которые мы предприняли, положит конец импорту Великобританией российских энергоносителей и наложит санкции на большее количество физических и юридических лиц, уничтожив военную машину Путина.

«Вместе с нашими союзниками мы показываем российской элите, что они не могут умыть руки от зверств, совершенных по приказу Путина. Мы не успокоимся, пока Украина не воцарится».

мне СторожВ 2017 году Путин наградил г-на Кантора Почетной медалью «в знак признания его профессиональных достижений и многолетней добросовестной работы».

Правительство уже ввело санкции в отношении российских олигархов, в том числе Михаила Фридмана, владельца Athlone House в Хайгейте, и Алишера Усманова, бывшего крупного акционера «Арсенала», которому принадлежит Beechwood House в Хайгейте.