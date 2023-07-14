Мощная сборная Китая по прыжкам в воду вносит изменения в чемпионаты мира

Китай, завоевавший все 13 золотых медалей на прошлогоднем чемпионате мира, вышел на чемпионат мира этого года, который начался в пятницу, без двух своих самых больших звезд среди мужчин.

Цао Юань, золотой призер трех последних Олимпийских игр, и Ян Цзянь, двукратный чемпион мира по платформе. Их нет в списке участников веб-сайта World Aquatics..

Об этом сообщили китайские СМИ в мае. 28-летний Ан Цао и 29-летний Ян получили ранения.

Цао участвовал во всех Олимпийских играх и чемпионатах мира с 2012 по 2022 год. Он выиграл олимпийское золото в индивидуальных прыжках с трамплина в 2016 году и золото с вышки в 2021 году.

На прошлогоднем чемпионате мира он взял серебро и золото в синхронном трамплине, доведя свое общее количество до восьми медалей мира за карьеру, что на одну меньше, чем бывший рекордсмен России среди мужчин Дмитрий Сотин.

Ян последовал за своим серебром на олимпийском подиуме в Токио (после Као), повторив прошлогодний титул чемпиона мира.

В списке лидеров Китая на чемпионате мира в Фукуоке, Япония, находятся прыгуны с вышки Цюань Хунчан, 16 лет, и Чен Юйси, 17 лет, которые взяли серебро на Олимпийских играх в Токио, а затем изменили свое второе место на чемпионате мира 2022 года.

Они также вернулись, защищая золотых медалистов опорного прыжка Ван Цзунъюаня и Чен Юэня.

Китай выиграл последние 25 чемпионатов мира по прыжкам в воду, в которых он участвовал, начиная с чемпионата мира 2019 г. Он выиграл 12 из 13 золотых медалей в 2019 г. и не попал в ненормальную группу.

Китай никогда не претендовал на золотые олимпийские медали, за исключением 2008, 2016 и 2021 годов.