Моя душа в агонии

Сара Криванек

ВК Сара Криванек

В письмах к близким домой заключенный американец Сара Криванек Он пишет: «Моя душа терзается».

46-летний Криваник отбывает один год и три месяца тюремного заключения в отдаленной российской исправительной колонии в связи с обвинениями в домашнем насилии, возникшими в результате конфликта в Москве в ноябре 2021 года. Она рассказала суду, что защищалась от неоднократных нападений на знакомого россиянина и ударов его ножом по носу.

Она жила и работала в российской столице учителем в течение пяти лет, когда произошел несчастный случай.

Криваник — одна из двух известных американок, заключенных в России. Другой — звезда WNBA Бритни Грейнер.

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Четыре письма, которые я отправил из трудового лагеря, которые люди получили исключительно, написаны на русском языке, потому что они подвергаются цензуре со стороны тюремных властей. Его передали правозащитникам, которые установили с ней контакты от имени ее семьи и друзей.

В одном из них она написала: «Я одна здесь, в тюрьме, без поддержки». «У меня нет друзей. Я никому не могу доверять! Это очень зловещее место».

Сара Криванек, американка, заключенная в России, сообщение

Сообщение от Сары Криваник на русском языке

Криванец говорит, что 24 августа ей разрешили сделать один звонок в посольство США, чтобы спросить, почему сотрудники посольства не приезжали к ней с момента ее заключения в декабре прошлого года.

«Они обещали, что пришлют кого-нибудь, чтобы увидеть меня!» Она пишет звонок. «Я все еще жду «дипломата», который придет ко мне в гости. Я могу рассказать им о проблемах, которые у меня есть здесь, в лагере, чтобы они могли помочь мне с моим здоровьем».

Она призывает свою семью «пожалуйста, позвоните им еще раз». «Скажи им, что Сара Криванек ждет, пока к ней кто-нибудь придет!»

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Представитель посольства сообщил журналу PEOPLE во вторник, что им известно о ситуации с Криванец, но в настоящее время они не могут сделать заявление относительно возможного визита.

История продолжается

Защитница прав заключенных Наталья Филимонова из общественной организации «Россия за решеткой» рассказывает людям, что жизнь в трудовом лагере для Криваника, работавшего хорошо оплачиваемым бухгалтером в США, «в 10 раз хуже», чем для среднего Русский заключенный.

«Преступление Сары было очень незначительным, — говорит она, — но оно будет совершено с теми, кто совершил серьезные преступления, такие как убийство и торговля наркотиками». «Это не очень хорошая группа».

«Гости также могут получить там медицинскую помощь по российской страховке, но это только для граждан России», — добавляет Филимонова. «Сара не может получить к ним доступ или даже купить лекарства или овощи, фрукты и молоко, потому что ее семье не разрешено переводить ей деньги из-за границы». Криваник также не может свободно общаться с близкими за пределами России, потому что телефонные звонки или сообщения за границу разрешены только в редких случаях.

Филимонова, организовавшая доставку продуктового набора Криванику через местных волонтеров, а также приезд сотрудников Генеральной службы пробации России, объясняет, что «человеку из другого мира, который ему не подходит и не понимает негласные правила такого места, как это. На нее будут кричать и оскорблять за малейшее нарушение».

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Сара Криванек

Служба наблюдения за заключенными Сара Криваник побывала в российской колонии

Филимонова добавляет, что Криванек не может раскрыть истинные условия в трудовом лагере, потому что критика тюремной системы запрещена. Криванек написал в одном письме: «Мне не разрешается писать и говорить по-английски». Филимонова поясняет, что это потому, что «то, что нельзя понять, нельзя наблюдать. Ей даже не разрешат говорить с собой или присягу на английском языке».

«Главное внимание уделяется не реабилитации, а преследованию», — говорит Филимонова. «Система построена на том, чтобы тебя раздавить. Это ад».

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Это было продемонстрировано в одном из писем Криваник, когда она написала: «Моя душа мучается, и мне нужен покой». Она добавляет, что ее утешает молитва. «Я постоянно молюсь, мои молитвы меня успокаивают». Ее также поддерживает ее любовь к семье и друзьям. Ее родители умерли, когда она была в России, но у нее трое детей в Соединенных Штатах, и члена ее семьи ласково называют «Нани», как ей мать. У нее также есть двое маленьких внуков, ни одного из которых она не видела.

В одном сообщении она написала: «Я все время думаю о своей семье». «Я также беспокоюсь о своей няне и стараюсь постоянно ей звонить. Я хочу, чтобы они знали, что я их очень люблю. Скажи им, что я безумно их люблю!»

Нани, бабушка сына Криваника, рассказывает People: «Я люблю ее больше, чем она любит меня, и я все время думаю о ней. У меня на прикроватной тумбочке стоит наша фотография, и я смотрю на нее каждую ночь и молюсь, чтобы она была сильный.»

Сара Криванек

Рязань Новая газета Русский трудовой лагерь

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Филимонова говорит, что женщины в Криваникской тюрьме работают в три смены: убирают, готовят, шьют или работают в поле.

«Это тяжелый физический труд, и им дается долгие часы, чтобы держать их в страхе и покорности». Комментируя проблемы со здоровьем Криваник, она добавляет: «Неважно, насколько ты болен, ты должен работать. Исключений не бывает».

Лучшая подруга Криванец, Анита Мартинес, ведет кампанию по привлечению внимания к ее бедственному положению, написав президенту. Джо Байден И Госдеп США безуспешно. Она обеспокоена тем, что Криваник очень беспокоится о том, что с ней будет, когда ее выпустят. Криваник подлежит депортации, которая не оплачивается российским правительством, и будет содержаться в камере до тех пор, пока она не сможет организовать поездку домой.

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Светлана Горбачева, бывший адвокат Криванек, которая защищала ее на суде, сообщила людям, что посольство США будет уведомлено, когда придет время ее депортировать. «Тогда они должны помочь ей». Горбачева добавляет, что файл Политическая ситуация в России Это сделало выезд из страны очень сложным и дорогим.

«Было бы здорово оказаться дома до Нового года!» Сара пишет. «Возможно, меня посадят в изолятор, а потом суд примет решение о депортации. В это военное время лучше вернуться домой через наше правительство».

«Жду от вас ответа», — сказала она в последнем письме к Филимоновой, объясняя, как будет проходить операция и как я смогу вернуться домой. Мои руки связаны здесь, в тюрьме. Мне трудно помочь себе здесь».

Но в конце концов она заявила: «Я еще не сдалась!»

Сара Криванек

Фейсбук Сара Криванек

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Нани рассказывает людям, что Криваник пережила много трудностей в своей жизни, с далекой матерью и жестоким отчимом. Хотя ее карьера в конечном итоге процветала, ее личная жизнь пострадала.

«У нее был хороший дом, хороший доход и новая машина, а потом она обручилась с одним парнем в России через сайт знакомств», — говорит Нани. «Я продолжал посылать ему деньги и дважды выходил навестить его. В третий раз, когда я пошел, она так и не вернулась».

По словам Нани, русский мужчина, с которым она туда переехала, не очень хорошо к ней относился; «Потратить все ее деньги» и оставить ее там.

Нани добавляет, что Криваник влюбилась в свою работу по обучению русских детей английскому языку, но в частном порядке переходила от одних вредных отношений к другим. «Она дарительница. Она была очень доброй и умной, ее сердце было настолько большим, насколько это возможно. Но ее слабость к мужчинам превзошла все. Она просто очень хотела, чтобы ее любили».