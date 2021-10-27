МС-18 предлагает к швартовке в Звезде Запланированный к запуску в ночь на 28 октября 2021 года, грузовой корабль “Прогресс МС-18” совершит двухдневный рейс к Международной космической станции с целью стыковки в кормовой части служебного модуля “Звезда” МКС. Этот стыковочный механизм не использовался в течение полугода, потому что он подключен к остальной части площадки через передаточный отсек ПрК, который, несмотря ни на что, пропускал воздух. Усилия заделать небольшие трещины в его стенах. (INSIDER CONTET) “Прогресс МС-18” должен подтвердить, что камеру ПрК можно безопасно использовать. Предыдущая миссия: Advance MS-17 Краткий обзор миссии МС-18: Наименование космического корабля Прогресс МС-18, No. 447, Миссия 79П МКС тележка для обеда Союз-2-1а (14С53 0000А1-0) № С15000-049 оптимизация полезной нагрузки 11С517А2.1000А1-0 стартовая площадка Байконур, поз.31, площадка 6 Экспедиция Доставка грузов на Международную космическую станцию Дата и время запуска 2021 28 Октября, 03:00:32 по московскому времени Дата и время стыковки 2021 30 Октября, 04:33 по московскому времени место стыковки МКС, российская часть, сервисный блок Звезда, СМ, задний порт Продолжительность миссии 216 дней Док и возвращение 2022 май масса космического корабля ~ 7,4 тонны Ход полета МС-18 По данным Роскосмоса, «Прогресс МС-18» доставит на МКС около 1490 кг припасов, в том числе 560 кг топлива для дозаправки на станции, 420 литров воды в баках системы «Родник» и 43 кг сжатого воздуха в рундуках. . от системы подачи кислорода. В отделении герметичных грузов космический корабль будет перевозить сухие грузы для экипажа и оборудование для текущих научных исследований, включая эксперименты «Матрешка-Р», «Биомаг-М», «Асептик», «Структура» и «Фотобиореактор». При раннем планировании полетного манифеста МКС в 2014 году вторая российская грузовая миссия на 2021 год была запланирована на 16 апреля 2021 года, но в предварительном графике, подготовленном Роскосмосом в конце августа 2020 года, запуск корабля Прогресс МС-18 ( Запланированная миссия МКС 79П, выпуск 447 – 18 августа 2021 года. К ноябрю 2020 года старт миссии был отложен до 28 октября 2021 года. READ Европейское космическое агентство нанимает первого астронавта-инвалида: The Tribune India В то время ожидалось, что аппарат пристыкуется в кормовой части служебного модуля «Звезда» (SM) и останется на орбите в течение 215 дней, поддерживая 66-й дальнемагистральный полет на борту Международной космической станции. Этот график оставался неизменным до запуска. Продолжается кампания по запуску МС-18 Ракета «Союз-2-1а» для миссии «Прогресс МС-18» прибыла на Байконур в середине августа 2021 года. 1 сентября Роскосмос объявил, что грузовой корабль снят с хранения внутри технологического комплекса на Площадке 254 и установлен на его территории. сайт. Испытательный стенд, на котором специалисты провели визуальный осмотр космического корабля в рамках подготовки к электрическим проверкам, которые должны начаться 2 сентября. Независимые испытания радиосистем космического корабля в безэховой камере завершились 23 сентября, а 28 сентября космический корабль был переведен в вакуумную камеру для проверки герметичности, что было завершено к 4 октября, когда корабль вернулся на обработку. Объект на площадке 254. Корабль “Прогресс МС-18” (вверху в центре) возвращается в технологический комплекс 4 октября 2021 года после завершения разрядных испытаний. К 8 октября на площадке 31 была произведена механическая сборка первой и второй ступеней ракеты-носителя “Союз-2-1а” для полета. В этот же день специалисты провели плановые испытания солнечных панелей сухогруза, испытали линии водопровода корабля «Родник». 15 октября на заседании технического отдела утверждена программа «Прогресс МС-18» по дозаправке двигательной установки и заправочного отделения. Перед отправлением на заправочную станцию ​​космический корабль прошел балансировку и взвешивание в позиции 254. Также 15 октября специалисты ЦАМ на Площадке 31 завершили четырехдневный трехэтапный процесс аэродинамических испытаний корабля «Союз-Ракета-2». -1а и перешел в Независимые испытания ракетных комплексов. Дозаправка была завершена к 19 октября, после чего грузовой корабль был возвращен на платформу обработки на позиции 254. 20 октября космический корабль был интегрирован с секцией преобразователя, служащей интерфейсом для ракеты-носителя. Затем штабель был опущен в горизонтальное положение, закатан внутрь корпуса полезной нагрузки, и 22 октября собранная секция полезной нагрузки была загружена на железнодорожный транспортер и отправлена ​​в здание автосборочного цеха для интеграции с ракетой, которая была завершена 23 октября. READ Cannibal Cane Toads будут заголовками новостей Science Week, конечно же - Bestgamingpro Ракета-носитель была перенесена на стартовую площадку утром 25 октября 2021 года. Профиль пуска Advance MS-18 Ракета “Союз-2-1а” с грузовым кораблем “Прогресс МС-18” должна вылететь с Зоны 31 на Байконуре 28 октября 2021 года в 03:00:32 по московскому времени (20:00 по восточному поясному времени 27 октября). После вертикального взлета с комбинированной тягой четырех двигателей РД-107 на первой ступени и одного РД-108 на второй (основной) ступени ракета-носитель направится на восток от Байконура, чтобы согласовать свой наземный курс с орбитой. наклонен к экватору 51,67 градуса. Четыре ускорителя первой ступени разделятся примерно через две минуты в полете, после чего через чуть более минуты произойдет разделение и падение половин полезной нагрузки. Между тем, вторая ступень продолжит стрелять до 4,7 минут полета. Затем третья ступень должна сработать за мгновение до того, как вторая ступень отсоединится, высвободив двигатель RD-0110 через решетчатую структуру, которая соединяет два ускорителя и обеспечивает непрерывную тягу во время процесса разъединения. Через долю секунды после того, как усилитель ударит по второй и третьей ступени, задняя цилиндрическая часть третьей ступени должна быть разделена на три части и опущена, чтобы вторая ступень и задняя часть попали в одну и ту же зону падения. Ожидается, что космический корабль отделится от третьей ступени ракеты-носителя через 8 минут 49 секунд после старта. дата стыковки Ожидается, что миссия “Прогресс МС-18” будет следовать графику двухдневного сближения с Международной космической станцией. Стыковка в тыловом порту сервисного подразделения «Звезда» запланирована на 30 октября 2021 года, в 16:33 по московскому времени (21:33 EST 29 октября). Это будет первый космический корабль, который пристыкуется к заднему порту служебного модуля «Звезда» с тех пор. статья От корабля “Прогресс МС-14” 28 апреля 2021 года. В этот период передаточная камера ПрК, соединяющая порт внутри “Звезды”, оставалась закрытой для уменьшения утечки воздуха в ее стенки (внутреннее содержимое). READ Западные громкие СМИ неоднократно взламывали прокремлевские тролли (Продолжение)