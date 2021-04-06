МТС открывает 5G-центр в Санкт-Петербурге

MTS 5G Hub приглашает стартапы к сотрудничеству с его готовыми продуктами или продуктами MVP, а также крупные и средние высокотехнологичные b2b-компании. Хаб расположен на территории технопарка «Ленполиграфмаш», где все жители центра будут иметь необходимые рабочие места и испытательное оборудование. Наиболее успешные решения получат гранты до 500000 рублей и будут опробованы в 2021 году.

Эрикссон является технологическим партнером Центра 5G МТС. Это партнерство позволяет МТС стать первым оператором в России, запустившим автономную сеть 5G SA. В сети не используется сетевая инфраструктура предыдущего поколения, которая обеспечивает лучшие характеристики сети по сравнению с архитектурой NSA 5G (неавтономной).

«Прогнозы и первые разработки сетей 5G показывают, что сети 5G обеспечивают технологический прорыв в промышленной автоматизации, умных городах и оцифровке для всех аспектов нашей жизни – от здравоохранения до управления дорожным движением. Решения на основе 5G будут запущены в ближайшее время. сетей и продуктов, тем быстрее мы получим заметный социальный и экономический эффект от их внедрения. Поэтому мы запускаем все больше и больше пилотных зон 5G и рады открыть их для разработчиков из России и других стран, чтобы наша страна могла самостоятельно развивать передовые технологии, связанные с сетями 5G. «В Санкт-Петербурге ведутся серьезные исследования, и МТС успешно с ними сотрудничает. Северная столица стала второй точкой на карте России, где мы открываем 5G Hub».

«Запуск Центра 5G МТС – важная веха в развитии экосистемы ИТЦ в России, – говорит Себастьян Толстой, президент Ericsson в России. – Сети LTE сформировали прочную платформу для успешных секторов телекоммуникаций и информационных технологий, а также передовой мобильной связи. банковское дело и успешные цифровые экосистемы, такие как МТС. Технология 5G открывает совершенно новые возможности для разработки приложений, улучшающих качество жизни людей и обеспечивающих цифровую трансформацию для всех секторов экономики. В настоящее время во всем мире насчитывается более 220 миллионов соединений 5G. Мы надеемся, что проблемы доступности спектра в России будут решены в ближайшее время, и сервисы и приложения станут доступны. Концентратор 5G создан для общественности ».

Дэхюн Ким, президент Samsung Electronics в СНГ, говорит: «Samsung, одна из первых компаний в мире, начала поставлять решения 5G, от микросхем, радиоприемников и ядер до потребительских устройств. Благодаря постоянным исследованиям и разработкам компания является лидером развертывание сетей 5G в масштабах отрасли. Используя широкий спектр полностью виртуализированных сетей радиодоступа, решения для частных сетей, автоматизацию искусственного интеллекта, устройства конечных пользователей и многое другое, компания предоставляет преимущества 5G сотням миллионов пользователей. по всему миру. Надеемся, что благодаря нашим усилиям очень скоро. Как и партнеры MTC и Hub, российские пользователи также получат эти преимущества ».

Технологии и решения, внедренные в 5G Hub

Эрикссон развернул свою (автономную) сеть 5G SA операторского класса на передовом оборудовании Ericsson Radio System для миллиметровых волн 5G (Streetmacro 6701), 1800 МГц (Radio 2203/4428 и Baseband 6630) и оригинального двойного облачного режима 5G Core.

На открытии 5G Hub впервые в России была представлена ​​беспроводная гарнитура VR от XRSpace со встроенным модулем 5G. 5G Startup Hub уже приступил к разработке ИТ-проектов для этой платформы. Устройство основано на архитектуре Qualcomm Snapdragon 845 Mobile XR, которая специально разработана для работы в среде VR / AR. Гарнитура обеспечивает естественное и органичное взаимодействие с виртуальной средой без помощи внешних контроллеров и имеет широкий спектр возможностей для совместной работы и развлечений в Интернете. У каждого пользователя платформы есть возможность создать свой уникальный образ – аватар в полный рост, который копирует движения физического тела в виртуальном мире, поддерживает рукопожатия и различные эмоции.

О 5G Hub

МТС открыла свой первый 5G-центр в 2019 году. Используя инфраструктуру МТС и партнеров компании, жители Московского центра уже протестировали и доработали 15 решений в своей сети 5G. Среди первых участников – BID Technologies, единственный российский производитель промышленных роботов, работающих в сетях нового поколения, Copter Express, разработчик квадрокоптеров 5G, и Ariellium, облачная платформа дополненной реальности.

Хабы МТС 5G являются частью Startup Hub, Инновационного и инвестиционного центра МТС, который также объединяет Корпоративный акселератор, Проектный фонд МТС, Пилотный бизнес Fast-Launch, зарубежные представительства и Project Studio.

Команды, отобранные для инкубационной программы, могут стать резидентами 5G Hub МТС в Санкт-Петербурге. Это 12 стартапов из трех стран (России, США и Франции), которые разрабатывают инновационные решения для робототехники, виртуальной реальности, дополненной реальности и других сфер:

Assistive Surgery Technologies (AST) (Москва, Россия) – разработчик инновационных хирургических роботов с искусственным интеллектом, которые не только выполняют операции, но и выполняют комплекс диагностических и лечебных манипуляций; RoboCV (Москва, Россия) – разработчик роботизированных систем для широкого круга рутинных логистических задач на складах, фабриках и распределительных центрах. Immersiv (Париж, Франция) – разработчик спортивных трансляций, позволяющий отображать личные анализы в дополненной реальности в очках дополненной реальности или на смартфонах зрителей. SmaSS (Москва, Россия) – разработчик EDGE-камер, поддерживающих полную обработку данных, с открытой платформой и рынком приложений для сторонних разработчиков. ORBI Prime (Санта-Клара, США) – носимый разработчик для записи и трансляции 360 ° видео для спортивных трансляций и непрофессиональной фотосъемки. Taqtile Manifest (Сен-Жермен-ан-Лэ, Франция) – Разработчик пошаговых инструкций и системы удаленной поддержки для полевых работников в очках с дополненной реальностью, которые ускоряют тренировки и выполняют важные производственные процессы. Courz VR (Helmeton) (Москва, Россия) – разработчик платформы для обучения сотрудников в шлеме виртуальной реальности. Vibroacoustics (Санкт-Петербург, Россия) – разработчик системы мониторинга промышленного оборудования с использованием виброзвуковых технологий. Proxy42 (Сан-Франциско, США) – разработчик многопользовательских экшенов для дополненной реальности и антуража. TOUCH (Санкт-Петербург, Россия) – разработчик экосистемы зарядных станций для электротранспорта в регионах России. GetLucky (Санкт-Петербург, Россия) – разработчик мобильного приложения с дополненной реальностью, привлекающего клиентов в публичные места. Moeco Logistics (Санкт-Петербург, Россия) – разработчик системы оцифровки физических активов предприятий.

Для получения более подробной информации, пожалуйста, свяжитесь с:

МТС

Алексей Меркотов,

Начальник отдела по связям со СМИ

[email protected]

Мобильный: +79161413387

Ericsson

Татьяна Обермова,

Руководитель отдела маркетинга и коммуникаций, Восточная Европа и Центральная Азия

Татьяна[email protected]

Мобильный: +79162600497

Об Эрикссон

Эрикссон позволяет поставщикам телекоммуникационных услуг в полной мере использовать возможности подключения. Портфель компании, охватывающий сети, цифровые услуги, управляемые услуги и развивающиеся предприятия, призван помочь нашим клиентам перейти в цифровой мир, повысить эффективность и найти новые источники дохода. Инвестиции Эрикссон в инновации принесли преимущества телефонии и мобильного широкополосного доступа миллиардам людей во всем мире. Акции Эрикссон котируются на фондовых биржах Nasdaq Stockholm и Nasdaq New York. www.ericsson.com

О МТС

ПАО «Мобильные ТелеСистемы» («МТС» – NYSE: MBT; MOEX: MTSS), ведущий российский провайдер мобильной связи и цифровых услуг, предлагает широкий спектр мобильных, фиксированных и цифровых услуг. Мы обслуживаем более 80 миллионов абонентов мобильной связи в России, Армении и Беларуси и около 9 миллионов клиентов в России, предоставляя услуги фиксированной связи, включая фиксированную голосовую связь, широкополосный доступ в Интернет и платное телевидение. Чтобы идти в ногу с растущим спросом клиентов, МТС пересматривает определение телекоммуникационных услуг, предлагая инновационные продукты, которые выходят за рамки ее основного сетевого бизнеса в различных технологических секторах, включая большие данные, финансовые и банковские услуги, IoT, OTT, облачные вычисления, системы интеграции и т. Д. и электронная коммерция. Мы используем нашу лидирующую на рынке розничную сеть в качестве платформы для обслуживания клиентов и продажи оборудования и аксессуаров. МТС сохраняет лидирующие позиции на российском рынке мобильной связи по выручке и рентабельности. Контрольный пакет акций МТС принадлежит ПАО «Система». С 2000 года акции МТС котируются на Нью-Йоркской фондовой бирже, а с 2003 года – на Московской фондовой бирже. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, посетите: www.ir.mts.ru.