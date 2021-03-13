Мугато носит российский камелот, чтобы выиграть свою первую звездную милю

Хью Боуман считал, что надежды на победу в All-Star Mile (1600 м) за 5 миллионов долларов в долине на борту Сиднея Мугато выглядели жалкими после первых двух раундов в субботу.

Ожидаемый дождь еще не наступил, но он пришел с грузом ковша после 15:00, сместив путь в мягкий диапазон на величину. Матч звезд Время.

«После второй и пятой гонок трасса не была идеальной для Мугато, чтобы пробежать милю против этого соперника, но после ожидаемого дождя он вступил в борьбу», – сказал Боуман.

«Я не ожидал, что поеду на нем вот так. Я надеялся спуститься на три глубже, и у меня был след, но я остался на нем и дал ему кратчайший путь домой».

По посещаемости Боуман привел Мугато (8 долларов) к победе в промежуточной длине над русским Камелотом (4,20 доллара) с Бемуутом (15 долларов), опередив на 3 дистанции третье место.

Были моменты беспокойства для Баумана, так как Мугато был отложен до бега, а Дамиан Оливер пробежал через русский Камелот у тротуара, сотворив немного магии.

Боумен сказал: «Дамиан Оливер – это тот, кого я ждал с юных лет, и я имел честь выступать против него уже очень, очень давно».

«Мы достигли пика этого вида спорта. Я чувствовал, что он ждал, когда у меня возникнут проблемы.

«Я сказал Кэмерону Свону (руководителю штаба тренера Криса Лиса), что иногда лучший вариант – это когда у тебя ничего нет, а Дэмиен контролирует мою судьбу.

«Судя по всему, у меня было место передо мной, и я думаю, что в тот день победила лучшая лошадь».

Тренер Крис Лесс начал думать об звездной Миле сразу после того, как Мугато финишировал четвертым. Доска рулевого группы 1 Последняя весна.

Но, как и Боуман, он ждал дождя, чтобы повысить шансы евнуха.

«Я все утро смотрела на небо, ожидая его наступления, и должна сказать, что это определенно повысило наши шансы», – сказала Лиз.

Когда я добрался до угла, я подумал: «Тебе здесь не повезло, пожалуйста».

«Иметь такую ​​качественную лошадь в своей конюшне – мечта каждого тренера, и мне очень повезло».

По сценарию Крейга Бреннана

Статья из JustHorseRacing.com.au