Мугуруса выбыла из Сиднея, Крийкова вышла в полуфинал

Третья ракетка мира Гарбине Мугуруса выбыла из турнира Sydney Classic в четверг после поражения от россиянки Дарьи Касаткиной, а чемпионка Открытого чемпионата Франции Барбора Крейкова с комфортом обыграла Кэролайн Гарсия и вышла в полуфинал.

Мугуруса проиграла 6-4 6-4, а Катакина вышла во второй полуфинал за считанные недели. 26-я ракетка мира Касаткина, которая еще не проиграла ни одного сета в Сиднее, сделала четыре эйса и набрала 77% очков на первой подаче против Мугурузы, закрепив победу.

Эта победа также стала первой победой Касаткиной в пятерке лучших после победы над Каролин Возняцки в четвертом раунде Roland Garros 2018.

«Сначала я немного волновалась, хотела многое сделать, но в итоге смогла взять себя в руки, приняла несколько правильных решений и осталась довольна результатом», — рассказала Касаткина.

«Я думаю, что это также очень хорошая подготовка перед крупным турниром, потому что в любом случае играть на больших стадионах против крупного игрока было бы по-другому».

Четвертая ракетка мира Крыжикова одержала победу со счетом 6:0, 6:2 над француженкой Гарсией и сформировала полуфинальный матч с Аннет Контавейт, которая вышла вперед, когда ее тунисский соперник Анас Жабер снялся с соревнований из-за травмы поясницы после поражения в первом матче. набор 6-4.

После того, как ее соперница выбыла в первом сете, Крыжикова повела 2: 0 в следующем сете и заблокировала ответную попытку Гарсии, чтобы закрыть матч на 68-й минуте.

Испанка Паула Падуза пережила свои колебания в середине матча, чтобы победить олимпийскую чемпионку Белинду Бенчич 7-6 (6) 3-6 6-3 и сразится с Касаткиной за место в финале.

сильный год

На турнире ATP 250, проходившем в том же месте, бывший номер один в мире Энди Мюррей вышел в полуфинал, когда его соперник Дэвид Гоффин восстановил свою травму после поражения в первом сете со счетом 6-2.

34-летний Мюррей, опустившийся на 135-е место в мировом рейтинге после длительных травм из-за операции на бедре, впервые сыграет в полуфинале после победы в Антверпене в 2019 году.

«Очевидно, что для меня это было давно. Я чувствую, что прогрессирую — ну, за последние несколько месяцев я стал немного ближе, и мои результаты говорят об этом, — сказал Мюррей. — Хорошо, что я пришел к этому так рано». в сезоне. Да, я надеюсь, что мы сможем продолжать строить отсюда, и мы желаем вам удачного года».

За Мюрреем следует американка Райли Опелка, которая победила соотечественника Брэндона Накашиму 7-6(4), 6-2.

Он также вышел в следующий раунд, лучший посевной россиянин Аслан Карацев, который обыграл Лоренцо Сонего 6-2, 3-6, 6-2.

Карацев встретится с третьим сеяным британцем Дэном Эвансом, который в вечерней сессии обыграл американца Максима Кризи со счетом 6-4, 7-6(5).