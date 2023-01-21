Мужа обвинили в сокрытии связи российского олигарха с яхтой

Вашингтон — Двух бизнесменов обвинили в попытке скрыть право собственности на роскошную яхту подпавшего под санкции российского олигарха, конфискованную в Испания в прошлом году правительством США, сообщило в пятницу Министерство юстиции.

Выдан ордер на арест Владислава Осипова, двойного гражданина России и Швейцарии, который, по данным Министерства юстиции, является сотрудником Виктора Вексельберга, российского миллиардера и соратника президента России Владимира Путина.

Другой обвиняемый, Ричард Мастерс, был арестован Испанией по запросу властей США. Он британский бизнесмен, который управлял компанией по управлению яхтами в Пальма-де-Майорке, Испания, где в апреле прошлого года была захвачена яхта Вексельберга Tango.

Прокуратура утверждает, что Вексельберг купил Tango в 2011 году и с тех пор владеет ею, хотя они считают, что он использовал подставные компании, чтобы попытаться скрыть свое право собственности и избежать финансового надзора. В 2018 году он попал под санкции. Все активы Вексельберга в США были заморожены, а американским компаниям было запрещено вести дела с ним и его аффилированными лицами.

Министерство юстиции сообщает, что эти люди работали вместе, чтобы скрыть от правительства США право собственности Вексельберга на яхту, даже придумав ложное название для судна, чтобы избежать санкций и незаконно получить сотни тысяч долларов за услуги и финансовые операции в США. .

Федеральный суд округа Колумбия обвиняет их в преступлениях, включая отмывание денег и нарушение Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях. Не сразу было ясно, есть ли у них адвокаты, которые могли бы говорить за них.