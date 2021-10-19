Мужественный россиянин в НХЛ







Санкт-Петербург Павел – Евгений Свечников научился быстро брать дела и не париться по мелочам. Тяжелое детство в России, череда травм в начале его хоккейной карьеры и увольнение организацией, которая наняла вас в первом раунде, могут унизить кого-то и дать вам здоровую перспективу.

Итак, на прошлой неделе, узнав, что ему удалось вывести «Виннипег Джетс» из тренировочного лагеря, Свечников без труда добирался до Южной Калифорнии, в то время как остальная часть клуба летела по собственному чартеру. Это был механизм, с помощью которого клуб жонглировал потолком зарплат, который мог сделать контракт НХЛ официальным только после того, как они составили состав на ночь открытия, который не включал его, но имел защитника Фила Хейнола, которого немедленно отправили в Мосс Манитоба.

Нападающий «Виннипег Джетс» Евгений Свечников мог бы перейти в КХЛ, но предпочел остаться в Северной Америке. “/> Файлы MIKE DEAL / WINNIPEG FREE PRESS. Нападающий «Виннипег Джетс» Евгений Свечников мог бы перейти в КХЛ, но предпочел остаться в Северной Америке.

«Я просто должен был соблюдать правила, – сказал 24-летний Свечников. свободная пресса. “Я прилетел позже той же ночью коммерческим рейсом. Ванкувер, двухчасовой перелет, а затем на следующее утро (после первой игры) в Лос-Анджелес. Вы знаете что. Люди жертвуют многим в жизни, а эти Ничего. Ставить и играть, вот и все, что я мог придумать. Больше ничего меня не беспокоило ».

Свечников сыграл в открытии сезона в Анахайме в четвертой серии с Райли Нэшем и Кристианом Визалайненом – такими же бывшими игроками первого раунда, как и он, – а затем в субботу вечером в Сан-Хосе отправился в ложу прессы в качестве здоровой царапины, чтобы уступить место Марку. Возвращение Шеффеля из комментария. Вернется ли он в состав во вторник вечером здесь, в Миннесоте, или придется подождать еще немного, вы не удивитесь, узнав, что Свечников не теряет сон, беспокоясь о нем.

Он просто рад получить новую жизнь в своей хоккейной жизни, особенно после того, как травмы плеча и колена ограничили его всего 42 играми за пять сезонов с Detroit Red Wings, которые выбрали его 19-м в 2015 году только для того, чтобы не квалифицироваться для него. Шоу прошлым летом, которое сделало его неограниченно свободным агентом.

«Я пережил самые тяжелые времена в своей жизни, – сказал Свечников. «Вот где ты поправляешься, как человек, как хоккеист. Ты просто думаешь обо всем по-другому. Теперь менталитет изменился. У меня большие травмы, я здоров, у меня отличные плечи, мои колени. отлично за последние три года. Я чувствую себя здоровым и готов к работе, и я буду много работать каждый день ».

6’3, 208-фунтовый Свечников, младший брат которого Андрей играет главную роль в Carolina Hurricanes, ворвался в лагерь с Jets после участия в профессиональном мероприятии. Он сыграл пять из шести предсезонных игр и заработал на этом по одногодичному двустороннему контракту, по которому ему в лиге выплачивается минимум 750 000 долларов на уровне НХЛ.

«Думаю, я этого заслуживаю, – сказал Свечников. – Я делал все, что мог, и я много работал в лагере с первого дня. Я пришел и сказал, что буду приходить каждый день, опускать голову и много работать». «Я действительно счастлив, я присутствовал и много работал, немного продюсировал и показал себя, что могу быть в команде и помогать команде. Это самая важная часть для меня. Я хочу помочь этой команде, и я знаю, что могу. сделай это.”

Его мотивация и решимость очевидны. На тренировке в прошлую пятницу в Сан-Хосе Свечников и его товарищ по команде Пьер-Люк Дюбуа провели боевую тренировку, в результате которой они сильно врезались в доски.

«К сожалению, он был в пути, – сказал Свечников. – Я не хотел его заливать. Лед в конце тренировки был плохим, я его немного толкнул, и он отвалился». «Я никогда не хочу никого обидеть, он один из лучших игроков в нашей команде. Но если дело дойдет до драки, я сделаю все возможное, чтобы выйти из угла с диском».

В отличие от многих российских игроков, которые остаются дома или летят в ассоциацию Kenya Airways, если их не устраивает ситуация в Северной Америке, Свечников сказал, что это никогда не было на их радарах. Он поближе познакомится с Кириллом Капризовым, который в прошлом сезоне пробился в лигу вместе с 24-летним Уайльдом, одним из опоздавших на звание лучшего игрока года НХЛ.

Двойная проблема Информационный бюллетень Западной хоккейной лиги Майка Саватски из Winnipeg Free Press и Перри Бергсона из Brandon Sun. Dubble Trouble приходит в ваш почтовый ящик каждый вторник.

«Я думаю, это более личное. Это ваш путь в карьере. Что касается Капризова, он выбрал этот путь, и для него это было нормально в России. Для некоторых парней это было непросто, понимаете?» – сказал Свечников. «И он, очевидно, очень талантливый и хороший игрок, но когда он приходит и становится суперзвездой. Но я думаю, что все разные. Очень легко повернуться и просто сказать, что я не хочу идти и усердно работать там. Но вот где вы растете. Вот где вы растете в своем менталитете, своей стойкости и всем остальном. И, как я уже сказал, это ваш выбор. Если вы хотите идти. И некоторые мужчины выбирают это, а некоторые нет “.

Хотя английский не является его основным языком, непринужденного Свечникова часто можно увидеть кричащим со своими товарищами на льду и раскрепощенным. Это то, что вы ожидаете от парня, который действительно счастлив быть здесь.

«Я просто думаю, что это моя личность. Я всегда был веселым парнем, был в раздевалке и наслаждался вещами. Как я уже сказал, у меня были тяжелые времена в моей жизни, и это превратило меня в более позитивного парня, “- сказал Свечников.

«Я тоже многому учусь у парней. У парней постарше. Когда у тебя есть (Хенрик) Зеттерберг, (Никлас) Кронвалл, (Джонатан) Эриксон (в Red Wings), ты просто смотришь и учишься каждый день. И каждый день я будет. Но я не знаю. Я просто. Я люблю каждый день улыбаться. Приносить волнение, энергию. Я знаю, солидность тоже “.

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Twitter: @mikemcintyrewpg