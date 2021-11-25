Мужество на День благодарения: Кэпиталз обыграли канадцев 6: 3

Вашингтон Кэпиталз вернулся домой в среду вечером, что, казалось, было впервые за месяц. Их ждали «Монреаль Канадиенс».

Ник Додд вошел в клетку и первым вытащил хороших парней на доску, Джон Карлсон сыграл солидно, Майкл Сгарбоса сделал свой первый хет-трик со странным перекосом, затем Карлсон решил дать Джейку Эвансу гол в конце первого тайма.

Коул Коуфилд получил самый удачный мяч за всю историю, сократив преимущество надвое. Том Уилсон похоронил идеальную еду от Алекса Овечкина. Дмитрий Орлов собрал один дом на шесть. Быть с поздним разрывом.

Кэпиталз обыграли канадцев 6: 3!

В первом периоде столицы преодолели полный хаос канадцев. Они легко могли забить пять или шесть голов после двадцати минут открытия. Прекрасный ответ на эту жестокую безумную поездку.

Ник Додд Запись началась с цели забить гол на NBC Sports Washington на фоне технических трудностей, из-за которых казалось, что инопланетяне приземляются в центре Capital One Arena.

Запись началась с цели забить гол на NBC Sports Washington на фоне технических трудностей, из-за которых казалось, что инопланетяне приземляются в центре Capital One Arena. Илья СамсоновЗаключительная серия закончилась чуть более 170 минут, когда Джон Карлсон буквально решил отдать «Хабс» гол. Бэкхенд передает центр буквально прямо Джейку Эвансу. Очень по марке.

🎵 Мы нашли любовь в безнадежном месте 🎵 pic.twitter.com/rmQDqNqN2I — Хоккейкот (хоккейкот) 25 ноября 2021 г.

Второй мне очень не понравился. Казалось, что шляпы ускользнули от того, что он делал, и он положил диск за сетку и проверил его до смерти. В то же время потребовалась полная чушь, чтобы «Монреаль» не покинул период с тремя голами.

Плохие новости. Джастин Шульц Он покинул матч с травмой верхней части тела. Заражение продолжает распространяться по столицам.

Он покинул матч с травмой верхней части тела. Заражение продолжает распространяться по столицам. Понятия не имею, как в столицах была только одна силовая игра за два периода. Ненавижу, что лидирование в НХЛ означает невозможность получить пенальти.

Что каждая четвертая строчка Херши была превосходной. Похоже, диск не покидал территорию канадцев с ними на льду.

Снежные мотыльки в костюмах индеек в канун Дня благодарения. это оно! pic.twitter.com/KEr9TRqccM — Саманта Пелл (@SamanthaJPell) 25 ноября 2021 г.

Алексей Овечкин . Какой игрок.

. Какой игрок. Третий был слишком медленным, так как Дом явно сдался после того, как Шляпы забили пятый. Гол Ликонена лишает нас Белламоса.

Келли Сазерленд досадно плохо справляется со своей работой.

Следующее для шляп — странное время, чтобы начать в 17:00 в пятницу против «Флоридских пантер», которые все еще проигрывают только дважды в основном сезоне.

Скриншот через Capitals