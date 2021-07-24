Мужская гимнастика США вышла в командный финал

ТОКИО. Мужская олимпийская сборная США по гимнастике, мягко говоря, не обременена большими ожиданиями.
Чтобы американцы выиграли командную медаль в понедельник вечером против таких стран, как Япония, Китай и Олимпийский комитет России, первые три квалификации в субботу, ветеран Сэм Микулак сказал, что ему и его товарищам по команде понадобится «безупречная конкуренция для нас и ужасная конкуренция для них. . “
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