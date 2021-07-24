Мужская гимнастика США вышла в командный финал

ТОКИО. Мужская олимпийская сборная США по гимнастике, мягко говоря, не обременена большими ожиданиями.

Чтобы американцы выиграли командную медаль в понедельник вечером против таких стран, как Япония, Китай и Олимпийский комитет России, первые три квалификации в субботу, ветеран Сэм Микулак сказал, что ему и его товарищам по команде понадобится «безупречная конкуренция для нас и ужасная конкуренция для них. . “

Учитывая ограниченный шанс на ужасный тройной результат у некоторых из лучших гимнасток мира, Микулак сказал, что он и его товарищи по команде «надеются сделать все возможное, и где бы мы ни добились, мы будем гордиться своим выступлением. “

Иногда им это удается, как показали американцы в первый вечер соревнований.

Они показали лучший результат среди трех спортсменов любой команды в вольных упражнениях и заняли третье место на рингах. Микулак (брусья), Юл Молдауэр (на земле) и Броди Мэлоун (высокая перекладина) вышли в финал соревнований; Мэлоун (11 NS место) и Микулак (14 NS) в финальной массе.

Но США не хватало согласованности сверху вниз для Японии, которая показала самые высокие результаты и входила в тройку лучших во всех дисциплинах, за исключением опорного прыжка, или Китая, лучшего в области на брусьях и брусьях. Команда ОКР (России запрещено выступать в качестве национальной организации из-за допинговых нарушений) была лучшей на ринге и в опорном прыжке.

Между тем, Молдауэр сошел с брусьев в своем первом упражнении и получил бы самый низкий результат в команде на высокой перекладине, если бы не изобилующий ошибками распорядок Микулака, который едва не ударил штангу подбородком одним ударным движением и имел разрывы формы, близкие к срыву и ошибки возврата, что привело к снижению степени его выполнения до 6 866.

Группа из четырех человек преуспела в разумных пределах и не пострадала благодаря выпуклой лошади, криптониту американских гимнасток в течение двух десятилетий и подсчетам, неспособных вернуть утраченные позиции в прыжках.

Но Молдауэр сказал, что он и его товарищи по команде, в том числе бывший гимнаст из Миннесоты Шейн Вескус, выйдут в финал без какого-либо давления.

Эта ситуация также была очевидна в субботу вечером во время квалификации, когда мужчины получили стимул от присутствия женской сборной США, в том числе пятикратной медалистки Симоны Байлз, в пустом центре гимнастики Ариаке.

«Наша цель – получить как можно больше удовольствия», – сказал Микулак. «Мы пойдем и сделаем то, что делаем. Мы будем в восторге. Мы будем активны и весело проведем время. Если мы сможем провести все соревнование в той же атмосфере, с улыбкой на ее лице, это будет действительно большая вещь “.

В этом году размер команд был уменьшен до четырех, чтобы дать возможность участвовать большему количеству индивидуальных участников. В Соединенных Штатах пятое место занял Алек Йодер, специалист по спортивным лошадям, чей результат 15,2 был четвертым среди всех участников, а также позволил ему попасть в финал соревнований.

Между тем, в то время как американские мужчины пытались сохранить легкость, повсюду на Земле не было недостатка в драмах интернет-качества.

Кохей Учимура, двукратный золотой призер соревнований в многоборье в Японии, упал с перекладины, своего единственного соревнования, и не прошел в финал. Он не стал говорить о своем будущем, но отметил, что программа по Японии идет полным ходом до такой степени, что он не смог попасть в команду из четырех человек.

Он сказал: «Я не мог делать то, что делал. На последних трех Олимпийских играх я мог делать то, что делал. Но я не мог этого делать на этих Олимпийских играх. Я уже на пике карьеры».

Великий румынский чемпион по прыжкам в воду Марианне Драгулеску не смог пройти квалификацию на свои пятые Олимпийские игры и сказал, что, вероятно, уйдет в отставку после чемпионата мира 2021 года, чтобы приступить к тренировкам.

Российский гимнаст Артур Далулуян, получивший травму ахилла. В апреле он прошел квалификацию в финал многоборья, но расплакался после своего последнего соревнования.

«Я не мог контролировать свои чувства, – сказал он Олимпийской службе новостей. – Что-то сломалось во мне. Я не мог контролировать свои чувства.

«Одна сторона меня была полна радости и счастья, и я гордился тем, что могу делать это и делать все упражнения так, как я хотел. Другая часть меня была полна дисциплины в том смысле, что я мог понять, что я не мог делать все упражнения идеально ».

Хозяева Япония набрала наивысший балл команды – 262,251 балла, а Дайки Хашимото стал абсолютным лидером с 88 531 баллом. Китай был на 262061, а команда ROC была на 261945, и все сильно отставали, включая Соединенные Штаты с 256.761 и Великобританию с 256.594.