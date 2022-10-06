Мужская сборная США по гимнастике попала на чемпионат мира

Ашер ХонгИ Кольт Уокер И чемпион мира на гимнастическом коне Стивен Нидоросек Они вошли в тройку худших в мужской сборной США по спортивной гимнастике на чемпионате мира, который начнется через три недели.

Броуди Мэлоун И Доннелл Виттенберг Он занял первое место в команде, заняв первое и второе места в многоборье на августовском чемпионате США.

Хонг Уокер и Нидоросек были выбраны комиссией после двух дней отборочных соревнований в Колорадо-Спрингс на этой неделе. Мэлоун и Виттенберг не соревновались в лагере.

18-летний Хонг станет самым молодым американцем, участвовавшим в чемпионатах мира с тех пор. Даниэль Лева в 2009 году. Он почти заработал место в команде на чемпионате США, но пропустил свою двенадцатую и последнюю программу в этой встрече и опустился со второго на третье место в многоборье. В лагере на этой неделе у Хунга был самый низкий общий результат из четырех человек, соревнующихся на всех шести машинах, но отборщики все же выбрали его на Олимпийских играх в Токио. Юл Малдвер И Шейн Вескос.

Уокер, юниор Стэнфордского университета, дебютирует на чемпионате мира. Он бы занял второе место на Национальном чемпионате в августе, если бы не было системы вознаграждений за сложные навыки. Без такой системы вознаграждения в отборочном лагере у него был самый высокий общий результат. Система вознаграждения не используется в международных матчах, таких как чемпионаты мира.

Нидоросек восстановился после отсутствия олимпийской сборной Токио и стал первым американцем, выигравшим титул чемпиона мира на коне прошлой осенью. Хотя он единственный действующий гимнаст США, завоевавший золотую медаль мира, он рисковал потерять эту команду из пяти человек из-за своих скачек на чемпионате США. Нидорошич, который не участвует в соревнованиях на других пяти машинах, представил свой лучший конный номер в сезоне в последний день отборочного лагеря в среду.

Молдауэр, который написал в Твиттере, что болел на прошлой неделе, был выбран в качестве альтернативы путешествиям в миры в Ливерпуле, Великобритания. Это будет первый случай, когда Молдауэр, занявший четвертое место во всех чемпионатах мира прошлой осенью, не участвовал в чемпионатах мира с 2015 года.

Хотя Соединенные Штаты не поднимались на пьедестал почета ни на Олимпийских играх, ни на Всемирных играх с 2014 года, в этом году этому способствовало отсутствие олимпийского чемпиона России, чьи спортсмены дисквалифицированы на неопределенный срок из-за войны в Украине. В последние годы США были среди стран второго эшелона после Китая, Японии и России, включая Токио, где американцы заняли пятое место.

Женская сборная США по Глобальной пятерке будет объявлена ​​после отборочного лагеря через две недели. Олимпийские игры в Токио нефритовое карри И Джордан Чили Она в разногласиях.

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