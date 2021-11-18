Мужской баскетбол Бостонского колледжа впервые потерпел поражение под руководством нового тренера Эрла Гранта

Начиная с этого сезона женский баскетбольный турнир NCAA расширяется с 64 до 68 команд, что дает ему равное количество участников с мужским чемпионатом в рамках скоординированных усилий по достижению гендерного паритета. В 2011 году мужской турнир расширился до 68 команд с четырьмя играми первого раунда, которые традиционно проводились в Дейтоне, штат Огайо. Первые четыре матча женского чемпионата пройдут в кампусах команд, входящих в топ-16 в этом сезоне, но они переместятся в нейтральное место, которое будет определено начиная с 2023 года. ESPN будет транслировать первые четыре матча вместе с остальными. матчей женского чемпионата.

Исмаэль Аль-Амин набрал 12 баллов, Майкл Митчелл Восемь бросков заблокированы в ее карьере, Род-Айленд обыграл Бостонский колледж, 57-49, в среду вечером в Кингстоне, Род-Айленд. Команды вместе забили девять мячей во втором тайме — БК забросил всего 14 мячей в игре, забив 25 процентов. Митчелл возглавил оборону Род-Айленда, финишировав на два блока меньше, чем рекорд программы. его брат, Мачи Митчелл ассистировал в концовке атаки с 10 очками для Род-Айленда (3-0). Это был матч в первом тайме. Род-Айленд набрал первые 8 очков, Бостонский колледж ответил 10 очками подряд, а «Рэмс» набрали 9, выйдя вперед 17-10. Род-Айленд, 35-26, лидировал в первом иннинге на 9 очков позади Мачи Митчелла. Квентин Пост BC также набрала 9 очков как лучшая команда в первом тайме. TJ Bickerstaff Он набрал 22 очка и сделал 15 подборов за Бостонский колледж (3: 1), который впервые проиграл под руководством тренера. Эрл Грант . Демар Лэнгфорд мл. . , в среднем 17,3 очка за игру, 2 очка в 1 из 8 бросков и Маккей Эштон Лэнгфорд , 13,0 балла, набрано 5 баллов.

Теннис

Уимблдон маловероятен для Федерера

Вряд ли Роджер Федерер сыграет за Уимблдон в 2022 году. Дита Ангкара / Ассошиэйтед Пресс

Роджер Федерер Великий теннисист сказал в интервью, опубликованном швейцарскими СМИ, что он не ожидает, что вернется после последней операции на колене к Уимблдону в июне следующего года. «По правде говоря, я был бы невероятно удивлен, если бы сыграл Уимблдон», — сказал 40-летний игрок газете Tribune de Genève. Уимблдон начнется 27 июня, и Федерер не сыграл ни одного раунда с тех пор, как проиграл прямой сет на Уимблдоне в этом году в четвертьфинале в июле. Через несколько недель ему сделали третью операцию на колене за 18 месяцев. Федерер сказал, что вопрос об участии в Открытом чемпионате Австралии по теннису не стоит, когда в январе начинается первый крупный турнир сезона. «И это не удивительно, — сказал Федерер. «Еще до операции мы знали, что для этого типа потребуется перерыв в несколько месяцев». … Новак Джокович Квалифицирован в полуфинал ATP Finals с победой Андрей Рублев, 6-3, 6-2, в Турине, Италия. Джокович пытается сравняться с рекордом Федерера, завоевавшим шесть титулов в конце сезона для восьми лучших игроков мира.

WTA обеспокоено китайским игроком

Президент женского профессионального теннисного тура поставила под сомнение законность того, что китайские государственные СМИ назвали отказом от участия в парном разряде чемпиона турнира Большого шлема, который обвинил бывшего высокопоставленного правительственного чиновника в сексуальном насилии. Председатель и генеральный директор WTA Стив Саймон Он сказал, что заявление приписывают Бин Шуай Она написала в Твиттере CGTN, международное подразделение китайской государственной телекомпании CCTV, которое, по его словам, содержало содержание электронного письма, отправленного Саймону, «что вызывает у меня опасения по поводу ее безопасности и местонахождения». 35-летняя Пэн из Китая — бывший игрок номер один в женском парном разряде, выигравший титулы на Уимблдоне в 2013 году и на Открытом чемпионате Франции в 2014 году. В начале этого месяца она написала в большом сообщении в социальных сетях, что бывшего игрока заставили вице-премьер и член постоянного комитета Политбюро правящей Коммунистической партии заниматься сексом, несмотря на неоднократные отказы. Сообщение было удалено из ее подтвержденного аккаунта на Weibo, ведущей китайской платформе социальных сетей, а контролируемые государством СМИ страны скрыли все сообщения по этому делу.

хоккей

Баркофф Пантерз получил травму колена

Александр Барков из Флориды получил травму колена во вторник, победив «Нью-Йорк Айлендерс». Вильфредо Ли / Ассошиэйтед Пресс

Капитан Флорида Пантерз и главный бомбардир Александр Барков Тренер временного клуба «Пантерс» Эндрю Брюне объявил в среду, что неделя за неделей будет получать травму колена, но ему не понадобится операция. Баркофф повредил колено против Скотта Мэйфилда из «Нью-Йорк Айлендерс» во второй половине их игры во вторник вечером, в которой Флорида выиграла со счетом 6: 1. Мэйфилд был вызван за большой пятиминутный штраф и проступок. Несколько мгновений Барков оставался на льду, затем его помогли пройти в раздевалку, и он, похоже, не смог перенести вес на левую ногу. Но его товарищи по команде сказали, что он передвигался вскоре после матча, и тесты исключили серьезный ущерб … Игроки, надеявшиеся сделать мужскую хоккейную сборную Китая на Олимпийских играх в Пекине в следующем году, проиграли второй тестовый матч российскому клубу, поскольку росла неуверенность в том, смогут ли они бы. Чтобы получить разрешение на участие в Зимних играх. Официальные лица Международной федерации хоккея (IHH) отметили поражение «Куньлунь Ред Стар» со счетом 4: 1 от омского «Авангарда» в Континентальной хоккейной лиге. Поражение китайской команды в овертайме 5: 4 против «Амур-Хабаровск» в другом матче КХЛ два дня назад также было использовано для оценки конкурентоспособности команды. У Куньлуня 7-22 рекорда чемпионата России. Тренер Куньлунь Ивано Заната Он сказал, что игры являются доказательством того, что его команда соответствует олимпийским стандартам. Китай использует Куньлуня в качестве агента национальной сборной. Большая часть списка состоит из игроков североамериканского происхождения, которые сделали рекорды лиги как имеющие китайское гражданство. К Олимпиаде могут натурализоваться больше игроков. Ожидается, что на следующей неделе ФИФА и Международный олимпийский комитет решат, сможет ли Китай играть.

Разное

остановить футбольного рефери

Уругвайский футбольный арбитр Андрес Кунья Видео Ассистент Эстебан Остойич Он был дисквалифицирован на неопределенный срок за то, что не смог дать аргентинскому защитнику красную карточку. Николас Отаменди Во время отборочного турнира чемпионата мира по футболу среди мужчин против сборной Бразилии. Нападающий сборной Бразилии Отаменди ударил Равенью локтем на 35-й минуте матча во вторник в Сан-Хуане. В первом тайме бразильцу понадобилось пять швов, а во втором кровотечение продолжилось. КОНМЕБОЛ приостановил деятельность правительства Чили Роберто Тобар за то, что не наказал Неймар А также Хуан Гильермо Куадрадо В прошлый четверг Бразилия одержала победу над Колумбией со счетом 1: 0. Неймар прижался грудью к Тобару во время матча в Сан-Паулу, но бразилец не получил желтой карточки. Куадрадо незаконно использовал свою руку позже в игре и также не получил разрешения … Дисквалификация России по допингу продлена с легкой атлетики до седьмого года, с осторожной данью реформаторам и предупреждением о том, что не все поддерживают их изменения. World Athletics проголосовала за сохранение отстранения, которое было впервые наложено в ноябре 2015 года, на своей конференции. Руководящий орган этого вида спорта сообщил, что 126 национальных ассоциаций проголосовали за продление срока, 18 — против и 34 — нет. Голосование было проведено после выступления главы глобальной целевой группы по легкой атлетике, которая курирует реформы в России. Рон Андерсен. В своем отчете он написал, что в неспокойной Федерации легкой атлетики России появилась «новая культура» … Генеральный директор Wizards Томми Шепард Он добился продления контракта на фоне быстрого старта сезона Вашингтоном. Monumental Sports & Entertainment объявили, что Шеппард и Саачи Браун Подписали многолетнее продление и получили повышение. Шеппард теперь президент и генеральный директор Wizards. Браун, который занимал должность директора по планированию и операциям, теперь является президентом Monumental Basketball и специальным советником офиса генерального директора Monumental Sports & Entertainment … Staples Center получил новое имя. Начиная с Рождества, это будет арена Crypto.com. Владелец AEG объявил во вторник вечером, что дом «Лейкерс энд Клипперс» в центре Лос-Анджелеса, дом «Королей НХЛ» и «Спаркс» WNBA изменит свое название после 22 лет эксплуатации. Человек, знакомый с сделкой, сказал Associated Press, что Crypto.com платит 700 миллионов долларов в течение 20 лет, чтобы переименовать здание. Этот человек говорил на условиях анонимности, потому что стороны публично не объявляют условия того, что считается самой богатой сделкой по правам на имя в истории спорта.