Мужской баскетбол США на Олимпийских играх 1972 года в Мюнхене: «Мы заслужили золотые медали»

Было около 2 часов ночи 10 сентября 1972 года, когда Том Макмиллен и Том Берлесон отправились в Хофбройхаусзнаменитая пивная в центре Мюнхена, чтобы в темноте посочувствовать немецким сосискам и пилснерам.

«Мы были там в течение очень долгого времени», сказал Берлесон.

Они были товарищами по мужской баскетбольной команде США, и к тому времени, когда они вернулись в Олимпийскую деревню, уже рассвело, и дневной свет казался ослепляющим. Но ничего не было ясно, и из окна их жизни оставалось много тумана.

«Помню, когда я вернулся домой, мне пришлось дать себе пощечину, потому что я отправился на Олимпиаду, думая, что это самое священное место», — сказал Макмиллен. И вышел из него с совсем другим чувством: «Вау, это очень гуманное заведение. «