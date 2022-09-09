Было около 2 часов ночи 10 сентября 1972 года, когда Том Макмиллен и Том Берлесон отправились в Хофбройхаусзнаменитая пивная в центре Мюнхена, чтобы в темноте посочувствовать немецким сосискам и пилснерам.
«Мы были там в течение очень долгого времени», сказал Берлесон.
Они были товарищами по мужской баскетбольной команде США, и к тому времени, когда они вернулись в Олимпийскую деревню, уже рассвело, и дневной свет казался ослепляющим. Но ничего не было ясно, и из окна их жизни оставалось много тумана.
«Помню, когда я вернулся домой, мне пришлось дать себе пощечину, потому что я отправился на Олимпиаду, думая, что это самое священное место», — сказал Макмиллен. И вышел из него с совсем другим чувством: «Вау, это очень гуманное заведение. «
«Мы заслужили золотые медали», — сказал 72-летний Эд Рэтлифф, один из нападающих команды.
Воспоминания живы для таких игроков, как Макмиллен, Берлесон и Ратлефф, которые привыкли заново переживать этот опыт каждые несколько лет, в дни годовщин, когда это пробуждает любопытство публики. 70-летний Макмиллан всегда ценил возобновившийся интерес. По его словам, это часть истории, которую нужно помнить, особенно учитывая нынешнее положение геополитических дел.
«Этот украинский конфликт открыл для меня новую перспективу для этого украинского конфликта», — сказал Макмиллан, который провел 11 сезонов в НБА, прежде чем стать конгрессменом на три срока, представляющим Мэриленд. «Мы были в разгар холодной войны, когда играли с Советами в 1972 году, и вот мы снова в таком же глобальном конфликте».
По его словам, когда Макмиллану было всего 20 лет, он отправился на Олимпийские игры, думая, что это «самая совершенная вещь в мире». Его восприятие было разрушено 5 сентября 1972 года, когда восемь палестинских террористов перелезли через забор в Олимпийской деревне, убив двух членов израильской делегации и взяв в заложники еще девять человек. Рано утром следующего дня, на фоне неудачной попытки спасения в аэропорту недалеко от Мюнхена, Они все убили.
«Помню, нам пришлось тренироваться в день нападения на израильтян, и это было очень тяжело», — сказал Макмиллен. «Некоторые из нас говорили о возможности отмены игры».
Игры продолжились, и организаторы назвали это отказом от теракта. В полуфинале США обыграли Италию и установили свой олимпийский игровой рекорд со счетом 63-0.
Столкнувшись в финале с более крупной и опытной советской командой, американцы задержались, пока Дуг Коллинз не сделал два штрафных броска, чтобы вывести американцев вперед со счетом 50–49 за 3 секунды до конца. Эти три секунды будут перепроверяться годами.
После второго штрафного броска Коллинза советские вошли в мяч, но один из судей остановил игру из-за суматохи у секретарского стола: советский тренер пытался объявить тайм-аут? Ему вообще разрешили связаться с одним из них?
В общем, Советы сделали новый выстрел, повернув часы на 3 секунды назад. Даже нелегальную замену умудрились сделать. Но когда их последующий полный пас был признан недействительным и прозвенел звонок, американцы начали праздновать, думая, что они выиграли.
Потом все стало совсем сумасшедшим. Уильям Джонс, глава международного баскетбола, вышел с трибун, чтобы постановить, что советская команда должна получить третий шанс ввести мяч. Почему? Потому что оператор табло забыл переустановить часы. Американцы, которых он обучал Генри ИбаОни были возмущены и угрожали покинуть суд. Среди этого хаоса карманник украл бумажник Ибы. (Да, кто-то действительно украл их бумажник.)
70-летний Бурлесон сказал, что у сборной США не было выбора.
«Нам сказали, что если мы не вернемся на поле, мы проиграем матч», — сказал он.
Пока Советы готовились к очередной попытке совершить последнее чудо, судя по исходной линии Похоже, он хочет, чтобы Макмиллен отступил. Иван Едешко, назначенный присоединиться к балу. Это дало Эддиско больше места для передачи мяча по полю Александру Белову, полузащитнику, который переиграл двух меньших защитников и одержал победу в матче.
После того, как апелляция была отклонена, сборная США единогласно согласилась бойкотировать церемонию награждения. В течение 50 лет серебряные медали команды хранились в хранилище в Лозанне, Швейцария.
В 2012 году, когда команда встретилась впервые после Мюнхена и Принять участие в телевизионном круглом столеВсе 12 игроков заявили, что они по-прежнему последовательны в своем решении отказаться от серебряных медалей. Один из игроков, Кенни Дэвис, сказал, что это Он добавил пункт к своему завещанию После его смерти он запретил кому-либо из членов своей семьи принять его от его имени.
Макмиллан и другие члены команды десятилетиями размышляли, исправлена ли игра.
«Но мы никогда не сможем найти ничего определенного», — сказал Макмиллен. «Я думаю, что это была некомпетентность в сочетании с соучастием, что означает, что это была комедия правонарушений, но я думаю, что было также некоторое соучастие с Джонсом и некоторыми странами Восточного блока, чтобы организовать результат».
Как сказал Рэтлифф: «Когда дело, наконец, приблизится, я не думаю, что у американцев будет шанс победить».
Хотя игра разочаровала многих американских игроков и способствовала формированию общего чувства цинизма по отношению к самим Олимпийским играм, она также развеяла представление о том, что американцы непобедимы в баскетболе. Соединенные Штаты проиграли — несмотря ни на какие обстоятельства — это дало надежду другим странам, что они тоже могут побороться за золото. По-своему игра могла способствовать развитию спорта.
«Я думаю, что он побудил европейские клубы активизироваться и присоединиться к международной игре», — сказал Берлесон, квотербек, сыгравший семь сезонов в НБА.
Рэтлифф, юный нападающий, который провел пять сезонов в «Хьюстон Рокетс», сказал, что американские игроки больше не рассматривают возможность того, что Международный олимпийский комитет аннулирует результат матча.
«Я не думаю, что вы отберете у России золотые медали», — сказал он.
Однако Макмиллан предположил, что команда будет готова принять повторный набор золотых медалей. Он был воодушевлен в июле, когда Международный олимпийский комитет восстановил Джима Торпа в качестве единственного победителя десятиборья и пятиборья на Стокгольмских играх 1912 года, спустя десятилетия после того, как он был лишен медалей за нарушение профессиональных правил. Объявление МОК было сделано через 40 лет после того, как он был объявлен одним из победителей обоих турниров, компромисс, который мало порадовал его сторонников, которые продолжали кампанию от его имени.
«Если Джиму Торпу удастся получить свои медали посмертно, я все еще надеюсь, что некоторые ботинки упадут, и мы сможем получить наши медали — надеюсь, не посмертно, а когда-нибудь в будущем», — сказал Макмиллен.
Представитель МОК ответил на запрос о комментарии, но не ответил на вопросы о стремлении американцев к золоту.
В России продолжается празднование финала золотых медалей. фильм 2017 года»,идти вертикальноОдин из самых известных фильмов российского производства в истории страны.
Тем временем Макмиллен в США опасается, что игра — и то, что он считает ошибкой, которую так и не удалось исправить — постепенно забывается, а ее важность со временем снижается.
«К сожалению, это именно то, чего хочет МОК», — сказал он. «Наши медали проходят в Лозанне, а наше 60-летие будет меньше. История уходит в эфир».
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