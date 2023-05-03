Мужчина арестован возле Букингемского дворца, и полиция проводит контролируемый взрыв.

ЛОНДОН (Рейтер) — Во вторник полиция арестовала мужчину у Букингемского дворца за то, что он бросил, по их мнению, винтовочные патроны, а офицеры взорвали бомбу в этом районе за несколько дней до коронации короля Чарльза.
Полиция сообщила, что мужчина подошел к воротам Букингемского дворца и бросил на территорию предполагаемые предметы из дробовика, прежде чем полицейские арестовали его около 18:00 по Гринвичу.
«Мужчина был задержан по подозрению в хранении наступательного оружия, после обыска у него был обнаружен нож», — говорится в обновленном заявлении столичной полиции.
В заявлении говорится, что в настоящее время полиция не рассматривает это дело как связанное с терроризмом.
Полиция и службы безопасности готовятся к коронации короля Чарльза в субботу, когда ожидается, что на улицах Лондона появятся большие толпы людей, а на официальной церемонии будут присутствовать главы государств со всего мира.
Букингемский дворец заявил, что ни короля, ни его супруги Камиллы не было во дворце во время инцидента во вторник.
В заявлении говорится, что в качестве меры предосторожности специалисты провели контролируемый подрыв. Ремни безопасности были пристегнуты после того, как у мужчины была обнаружена подозрительная сумка, но теперь эти ремни были сняты.
Главный суперинтендант Джозеф Макдональд сказал: «Никаких сообщений о каких-либо выстрелах или ранениях среди офицеров или представителей общественности не поступало».
В 2016 году на территории Букингемского дворца был арестован невооруженный мужчина, взобравшийся на стену по периметру. В 2021 году на Рождество в Виндзорском замке был арестован мужчина в маске и с луком.
(Отчетность Фарука Сулеймана). Под редакцией Уильяма Джеймса
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