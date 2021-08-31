Мужчина в России неделю ходит, чтобы признаться в трех убийствах – телеканалы

Во вторник следователи заявили, что мужчина на неделю ездил в деревню, чтобы признаться в убийстве трижды во время пьяной драки на оленеводческой ферме на Дальнем Востоке России.
Мужчина и его знакомый подрались, когда они были пьяны на ферме в Хабаровске, недалеко от границы с Китаем, крупнейшей российской следственной группой.
Мужчина застрелил своих знакомых и двух женщин, многие подробности в отчете комиссии не раскрываются.
«Из-за удаленности фермы и отсутствия транспортных средств мужчина в течение недели шел пешком до села Окоцк, где сообщил о себе в полицию и совершил преступления», – говорится в заявлении.
Он добавил, что был задержан неустановленный человек и что следователи отправились на ферму, которая, как утверждается, находилась в глубине леса.
Алкоголизм в России снижается в течение многих лет благодаря кампаниям против употребления алкоголя и агрессивным мерам властей по ограничению продаж.
Но несчастные случаи со смертельным исходом во время употребления алкоголя – обычное дело, несмотря на прогресс.
В 2017 году один человек убил девять человек в пьяной драке в деревне на северо-западе Москвы.
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