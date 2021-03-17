Мужчина из Вирджинии, 27 лет, и невеста его русской второй танцовщицы – DLC “90-day fiance” | Развлекательная программа

Автор КОЛЛИН КЕРРАН Ричмонд Таймс-Диспетч



Вирджиния играет роль в новом сезоне DLC «90 дней будущей жены», реалити-шоу для пар, где один из партнеров родился за границей и приезжает в Соединенные Штаты, чтобы найти настоящую любовь по 90-дневной специальной визе.

В новом сезоне 28-летняя Брэндон из округа Динвиди и 26-летняя Юлия, танцовщица го-гоу из России, стали одной из семи пар, представленных на шоу.

Брэндон впервые представил Джулию, когда она увидела, как ее подруга танцует в клубе, и они смогли встретиться, потому что они решили провести видеочат с Брэндоном. Брэндон сразу влюбился в нее. Они встречались в сети в течение пяти месяцев и встретились один раз лично, прежде чем снова встретиться в Исландии, предложил Брэндон.

Шоу начинается с пост-программы, когда Джулия едет в Вирджинию, чтобы жить с Брэндоном по визе K-1, которая позволяет ей оставаться в стране в течение 90 дней и выйти замуж. Но если их роман не складывается, ей приходится собирать чемодан и возвращаться в Россию. READ Как запрет на допинг в России повлияет на автоспорт

Шоу начинается с большой проблемы для Брэндона и Джулии.