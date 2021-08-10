Грандиозным финалом сериала «Лето 2021 в четверг» в Sunrise Theater станет «Большой Лебовски», который состоится в 19:00 12 августа. Кино-мероприятие, спонсируемое The Ice Cream Parlor, будет представлять собой вечер костюмов, викторин и мелочей в честь этого человека.
«Все приглашаются на шоу в костюмах своих любимых персонажей и получают награды за лучшие костюмы, – сказал Робин Дафф, волонтер Sunrise и фанат фильма. «Если кинозрители правильно ответят на тривиальный вопрос о« Большом Лебовски », у них есть шанс выиграть бесплатную шарик мороженого в кафе-мороженом».
В этой абсолютной классике 1998 года Джефф Бриджес, Джон Гудман, Джулианна Мур и Стив Бушеми ошибаются в личности. Чувак (Бриджес) – тихая, непринужденная ласка, тезка миллионера, жена которого задолжала много денег опасным людям. Когда два головореза мочатся на коврик Чувака, чтобы заставить его выплатить долг, о котором он ничего не знает, это отправляет его на опасную миссию – исправить положение и очистить коврик. Как говорит The Dude: «У вас есть много вас, много вещей, которые у вас есть».
• Гардероб чувака, купленный в комиссионных магазинах, и специализированная одежда Джеффа Бриджеса, включая сандалии Jellies, которые он все еще носит.
• Это любимый фильм Джона Гудмана о Джоне Гудмане. Он сказал, что никогда раньше не снимался ни в одном другом кино.
• «Мужчина» произносится 160 раз, а «мужчина» – 147 раз. Единственный раз, когда Чувак представляет себя как «Джеффри Лебовски», а не Чувак, – это сцена похорон.
• «Чувак» – это отсылка к Лиге 1: 4. Это означает, что Чувак может изменять погоду и хаос вокруг себя, но это остается неизменным.
• Джефф Бриджес, во время своей второй карьеры музыканта, время от времени гастролирует с группой “The Abiders”.
• Сцена, в которой Уолтер выбрасывает колокольчик из окна, была снята и перевернута в пост-обработке.
• Белый русский (или «Кавказский», как называет его Чувак): две части водки, одна часть кофейного ликера и одна часть сливок, которые подают со льдом в невысоком стакане.
В знак признательности за фильм Sunrise предоставит ограниченное количество белого русского императорского молочного стаута от пивоварни Southern Pines, доступного для покупки по франшизе.
Билеты в кино стоят 10 долларов и продаются в www.SunriseTheater.com Или в кассе за 30 минут до спектакля. Мода не обязательна.
Sunrise Theater – это процветающий развлекательный центр, где проходят премьеры, независимые фильмы, концерты, местный театр и прямые трансляции Метрополитена оперы и балета Большого театра. Театр «Санрайз» продолжает оставаться центром театрального искусства и развлечений в Северной Каролине Сандхиллз, посвященный служению обществу.
Театр Санрайз (The Sunrise Preservation Group, Inc.) – некоммерческая корпорация 501 (c) (3). Взносы не облагаются налогом в максимальной степени, разрешенной законом.