Музей Освенцима нацелен на российскую пропаганду в социальных сетях | Новости

Сообщения в социальных сетях ложно утверждали, что демонстрируют антироссийские плакаты, размещенные вокруг бывшего лагеря смерти Освенцим в Польше.

Музей Освенцим-Биркенау заявил, что стал объектом «примитивной» пропаганды, распространяемой российскими государственными органами в социальных сетях.

В пятницу музей заявил, что сообщения в социальных сетях ложно утверждали, что демонстрируют антироссийские плакаты, размещенные вокруг бывшего лагеря смерти Освенцим на юге Польши, территории, оккупированной немцами во время Второй мировой войны.

Фальшивые фотографии были опубликованы официальными российскими сайтами, в том числе российской делегацией по контролю над вооружениями в Вене, и ретвитлены МИД России.

В заявлении музея говорится, что выделение фальшивых фотографий, по-видимому, направлено на то, чтобы изобразить русских злыми мишенями русофобии.

Некоторые издания утверждали, что плакаты — дело рук украинцев.

В музее заявили: «Все интеллектуалы всего мира должны противостоять использованию мемориала Аушвиц-Биркенау для пропаганды, придающей правдоподобие предполагаемой русофобии и укрепляющей теории о необходимости денацификации Украины».

«Россия и русские», — говорится в плакатах, которые появляются на поддельных фотографиях, — «Единственный газ, которого заслуживаете вы и ваша страна, — это Zykon B», имея в виду газ, который немцы использовали при массовых убийствах евреев и других лиц в лагерях во время войны.

Несколько интернет-изданий утверждали, что антироссийские плакаты появились 22 июня, в годовщину вторжения нацистской Германии в Советский Союз в 1941 году. Армия Советского Союза освободила Освенцим в 1945 году.

Музей Освенцима заявил, что таких наклеек не было обнаружено в местах, изображенных на фотографиях, опубликованных в социальных сетях, и что камеры видеонаблюдения не зафиксировали, что кто-либо прикреплял что-либо к этим местам 22 июня или ранее.

В музее заявили, что анализ показал, что изображения были изменены, а плакаты добавлены в цифровом виде.

«Все указывает на то, что изображения являются манипуляциями», — говорится в заявлении музея, описывающем изображения как «примитивную и грубую пропаганду».

Когда 24 февраля Россия вторглась в Украину, президент Владимир Путин заявил, что цель состояла в том, чтобы «дискредитировать» Украину, демократически избранный президент которой является евреем и который потерял членов своей семьи во время Холокоста.

Нацисты и их пособники убили в Освенциме более 1,1 миллиона человек, в основном евреев.