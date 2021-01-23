Музей русской символики представляет онлайн-выставку «Цветная поэзия».

Ричард Дакетт



| Telegram и газета

КЛИНТОН – Музей русских икон будет закрыт для публики до тех пор, пока COVD-19 не будет лучше контролироваться в Массачусетсе.

Ранее музей объявил, что он будет закрыт с 24 декабря по 4 февраля из-за значительного увеличения числа случаев COCID-19 в штате и снова откроется 5 февраля.

«В настоящее время мы чувствуем, что должны ходить неделя за неделей и обращаться за советом к CDC и Содружеству», – сказала Мари Делани, директор по маркетингу музея.

Его выставки и программы останутся доступными в Интернете.

В музее собраны русские иконы и представлена ​​одна из крупнейших в мире коллекций русских икон и артефактов. Он был закрыт в марте из-за эпидемии и вновь открылся в июле.

5 февраля музей представит новую онлайн-выставку «Цветная поэзия», которая представляет собой ретроспективу современных работ американского художника и дизайнера русского происхождения Александра Гаселя.

Гасель долгое время руководила сохранением икон в Музее русской иконы. Родился в Москве в 1947 году, в 1970 году окончил Московский художественно-графический институт со степенью магистра изобразительного искусства. Его стиль живописи основан на иконографии, а также у русских мастеров начала 20 века, таких как Марк Шагал, Василий Кандинский, Казимир Малевич, и художников-иммигрантов, включая Эрти. В советский период подавлялись ар-нуво, ар-деко и другие художественные направления. Гасель иммигрировал в США в 1980 году с 10 долларами в кармане и не знает английского языка. Ему не разрешили привезти свои произведения искусства, потому что по закону религиозное искусство не могло покинуть страну.

«Цветная поэзия» станет первой выставкой, которую курирует Лана Слуцкая, новый хранитель коллекции и выставок Музея русской иконы. .

По словам Слуцкого, Гасселл демонстрирует «множество тем, методов, техник» – технический создатель с истинной глубиной чувств, его картины переносят зрителя в другое место и время, напоминая ему об универсальности человеческого состояния. “

Для получения дополнительной информации посетите www.museumofrussianicons.org.