Музыкальный бот Discord, Groovy отключается после разгрома YouTube

Если вы являетесь пользователем Discord, есть хорошая возможность им воспользоваться. Groovy Pot, который позволяет людям воспроизводить музыку с YouTube, Spotify и других сайтов. Но оказывается, что Google не оценил его способность копировать музыку с YouTube. Компания разослала владельцам Groovy Bot письмо о прекращении и воздержании. The Verge ReportsОни должны закрыться в течение семи дней. Они не воюют: Groovy Bot будет официально закрыт 30 августа.

Представитель YouTube отметил, что Groovy Bot нарушил условия обслуживания, особенно потому, что он изменил способ работы YouTube и взимал плату за франшизу. Если бы только Groovy Bot был бесплатным, он мог бы продолжить работу. Но он также предлагает премиальную подписку от 3,99 долларов в месяц, которая открывает множество полезных функций.

На данный момент бот установлен на более чем 16 миллионах серверов Discord и собран. Более 250 миллионов пользователей. Владелец Groovy Bot Ник Амерлан говорит: край Около 98% прослушиваемых треков были получены через YouTube (конечно, потому что он бесплатный). С одним ботом есть большая вероятность, что Google также нацеливается на более популярного музыкального бота Rhythm. Хотя владелец этой службы утверждает, что она не закрывалась, дни ее работы явно сочтены.