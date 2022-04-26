Музыкальный обзор: RSNO и Андрей Борейко, Royal Glasgow Concert Hall

Андре Борико на репетиции

RSNO & Андрей Борейко Глазго Королевский концертный зал ****

Существует тонкая грань между символическим жестом и созданием действительно сильного политического сообщения, особенно когда это сообщение касается ситуации в Украине. В этот уик-энд RSNO сделал это правильно, в основном потому, что текущая программа уже исторически была горячей картошкой.

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Мало того, что Шостакович был эксклюзивным — музыку из оперы «Леди Макбет из Мценска» обвинял композитор Сталин, а Пятая симфония была написана как насмешливое извинение, — но с отменой Джеймса Конлона его место наконец заняли — через минуту Российско-польский дирижер Андрей Борико недавно отменил все российские выступления в знак протеста против войны.

Если это само по себе выливается в выступления огромной важности, то настоящим переворотом стало включение «Молитвы за Украину» Николая Лысенко, эмоционально гордого патриотического гимна, связанного с последовательной борьбой страны с Россией с 1885 года, который противопоставлялся мценской группе и воспевал Ужасы Вторжение 24 февраля, изменившее жизнь.

Двух оркестровых частей Шостаковича в аранжировке Конлона было достаточно, чтобы передать бурные эмоции в этой мрачной опере, будь то мрачность и отчаяние Пасакалии (усиленные уговорами Борико вырваться из бас-кларнета) или ядовитая ирония. В мультфильме Пьяница.

Последний был идеальной отправной точкой для язвительного прочтения Симоном Трбиским фортепианного концерта № 2 Шостаковича, дерзкой демонстрации равнодушия, броской простоты, которая зажигала внешние движения, восхитительной оборотной стороной которых был нежный пострахманиновский лиризм. Прекрасная замедленная съемка.