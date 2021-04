Музыкальный фестиваль на открытом воздухе в Ньюпорте пройдет с 4 по 20 июля.

Ньюпорт, Род-Айленд – Музыкальный фестиваль в Ньюпорте объявляет полное расписание семнадцати концертов на свой 53-й сезон, с 4 по 20 июля. Все концерты на открытом воздухе будут проходить в исторических особняках и площадках Ньюпорта, Род-Айленд, включая The Breakers, Bellevue House, Castle Hill Inn, The Chanler at Cliff Walk, King Park и Dr. Мартин Лютер Кинг младший. Общественный центр, Норманский птичий заповедник и Раф-Пойнт.

Это первый фестиваль, запрограммированный новым исполнительным директором Джиллиан Фридман Фокс, которая приехала в Ньюпорт в январе из Далласского симфонического оркестра, где она была директором современных программ и SOLUNA. «Наши программы на 2021 год отмечают разнообразие художественного выражения и интерпретации классической музыки, – говорит Фокс. – Этот сезон знаменует собой важный поворотный момент для Ньюпортского музыкального фестиваля, поскольку мы принимаем жанр классической музыки как живое искусство и приглашаем всех желающих. фоны, чтобы испытать магию камерной музыки в уникальной и интимной обстановке. “

Концерты будут иметь ограниченную вместимость и благоприятный социальный аспект среди спонсоров; Необходимо постоянно носить маску, а шоу будут длиться 60-75 минут без перерыва. NMF определит возможности партии в соответствии с действующими правительственными директивами и рекомендациями по безопасности. Билеты, адреса мест проведения, информацию о парковках и прибытии можно найти на сайте www.newportmusic.org/venue.

Redline Brass Quintet: дань уважения Америке

Воскресенье, 4 июля 2021 г. | 19:30 | Королевский парк | Бесплатно

После перерыва в 2020 году традиция продолжается. Присоединяйтесь к одной из самых талантливых групп Бостона на частном концерте под открытым небом в King Park, чтобы начать празднование 4 июля. Репертуар этого концерта будет объявлен со сцены. Эта бесплатная вечеринка требует предварительной регистрации, и места будут предоставлены.

Квинтет духовых инструментов Redline in Rough Point

6 июля 2021 года, вторник | 18:00 | Зазубренная точка | Бесплатно

Наслаждайтесь прекрасным летним вечером под музыку с великолепным видом на море и траву в Historic Rough Point. Redline Brass Quintet в Бостоне представит разнообразную программу – от ранней классики до известных фаворитов. Идеально подходит для семей и пар, желающих получить уникальный концерт. Эта бесплатная вечеринка требует предварительной регистрации, и места будут предоставлены.

Far Cry: Премьера

Четверг, 8 июля 2021 г. | 19:30 | Косилки

Испытайте «глобальный феномен» и фаворит фестивалей A Far Cry, наслаждаясь бескрайней природной красотой побережья Ньюпорта. Бостонский камерный оркестр кандидатов на премию GRAMMY® представит впечатляющую программу, в которой прославляется разнообразие голосов классической музыки, и это станет поистине незабываемым открытием.

Вечеринка на рассвете с A Far Cry

Пятница, 9 июля 2021 г. | 5:15 | Норманнский птичий заповедник

Полюбуйтесь потрясающим восходом солнца на пляже во время этого вдохновляющего и веселого концерта с участниками бостонского оркестра GRAMMY® A Far Cry Room. После выступления вас приглашают исследовать Норманнский птичий заповедник во время самостоятельной экскурсии по заповеднику.

Звонок третьего побережья: Семейная вечеринка в центре MLK

Пятница, 9 июля 2021 г. | 16:15 | Общественный центр доктора Мартина Лютера Кинга младшего Бесплатно

Музыкальный фестиваль в Ньюпорте приглашает сообщество по-новому взглянуть на классическую музыку с помощью расположенного в Чикаго квартета GRAMMY®, удостоенного награды GRAMMY®, в Общественном центре доктора Мартина Лютера Кинга. Это исключительное исполнение – динамичный праздник энергии, который нельзя пропустить. Эта бесплатная вечеринка требует предварительной регистрации, и места будут предоставлены.

Гарлем квартет

Пятница, 9 июля 2021 г. | 19:30 | Косилки

Нью-йоркский квартет Harlem Quartet делает свой долгожданный дебют в формате NMF в фильме The Breakers. Вечерняя программа способствует разнообразию классической музыки и вносит изюминку в музыкальный репертуар. Этот эклектичный концерт воспевает наследие квартета и расширение жанра.

Динь ​​третьего побережья: перспективы

Суббота 10 июл, 2021 | 19:30 | Косилки

Third Coast Percussion, чикагская компания, удостоенная наград GRAMMY®, известна своими неподражаемыми и яркими выступлениями, которые подчеркивают исключительную глубину и широту потенциала классической музыки с «вдохновляющим чувством веселья и любопытства» (Minnesota Star-Tribune ). Эта программа включает в себя региональную премьеру нового клипа известного композитора Дэнни Эльфмана, а также произведения некоторых из ведущих композиторов и создателей музыки.

Аарон Делл

Воскресенье, 11 июля 2021 г. | 18:00 | Косилки

Обученный классическому праву, Аарон Дейл известен своей элитарной игрой разных жанров и восхитительным подходом к интерпретации. В этом сольном концерте Диль исполняет роскошную программу, отражающую захватывающее сочетание классической и джазовой музыки 20-го века. Это идеальная вечеринка для давних поклонников классической музыки и любителей классической музыки.

Бостонское трио: мировая премьера

Понедельник, 12 июля 2021 г. | 19:00 | Castle Hill Inn

Касл-Хилл, главный ресторан города-у-моря с его потрясающими видами, является фоном для захватывающей мировой премьеры дебюта ежегодного музыкального фестиваля в Ньюпорте в этом году в исполнении фаворита фестиваля Ирины Мориссано вместе с другим Бостонским трио. Музыканты – виолончелист Джона Эллсуорт и пианист Хинг Джин Пак. Это историческое произведение Стейси Гарруп, музыка которого сосредоточено вокруг драматического и лирического повествования, вдохновлено легендарным маяком Касл-Хилл и его ролью в обеспечении безопасности Ньюпорта на протяжении более 130 лет. Дополняют новый экшен два великолепных фортепианных трио Форе и Брамса.

Лара Даунс: Американский гобелен

13 июля 2021 года, вторник | 11:00 | Ченлер в Cliff Walk, Meadow Lawn

Артистка Yamaha Лара Даунс – одна из самых выдающихся американских пианисток своего поколения, она является первопроходцем на сцене и за ее пределами, ее музыкальная дорожная карта черпает вдохновение в наследии истории, семейной и коллективной памяти и исследует ее смешанное этническое наследие как основу. разноплановый переводчик. Американские традиции.

Сергей Антонов и Илья Казанцев: мастера россиян

Среда, 14 июля 2021 г. | 11:00 | Ченлер в Cliff Walk, Meadow Lawn

Любимые и талантливые российские музыканты фестиваля виолончелист Сергей Антонов и пианист Илья Казанцев возвращаются в Ньюпорт для незабываемого концерта. Это сладкое утреннее шоу исследует знакомый и неожиданный русский репертуар.

Лара Дойч: Истории любви

Четверг, 15 июля 2021 г. | 19:30 | Косилки

Эта программа содержит репертуар, написанный для выражения самых сложных жизненных эмоций: любви. Часто любовь играла главную роль в создании каждого из этих произведений, независимо от того, вдохновлены ли они поэзией, мифами или опытом самих авторов. Лара Дойч, которую BBC Music назвала «Восходящими звездами» 2020 года, несомненно, завораживает в этой программе романтического дуэта с Эстер Нин Яо на фортепиано.

Вечеринка на рассвете с Ларой Дойч и Робертом Бойдом

Пятница, 16 июля 2021 г. | 5:15 | Норманнский птичий заповедник

Полюбуйтесь потрясающим восходом солнца на пляже во время этого вдохновляющего и восхитительного концерта. Эта программа для флейты и гитары, воспроизводящая музыкальные образы жизни 20-го века по всему миру, вызывает образы пейзажей, исторических событий и фольклора на разных континентах. После выступления вас приглашают исследовать Норманнский птичий заповедник во время самостоятельной экскурсии по заповеднику.

Ночь оперы

Пятница, 16 июля 2021 г. | 19:30 | Закон о нарушителях | Билеты $ 90 / $ 75

Захватывающий вечер оперы и дуэтов, который вдохновит и вызовет волнение трех ослепительных звезд бостонской оперы: номинированного на премию Грэмми сопрано Челси Баслер, тенора Омара Наджми, лауреата премии Колорадской оперы Гарольда Норблома и пианиста Брендона Шапиро.

Вокалист: Awakening

Суббота, 17 июля 2021 г. | 19:30 | Косилки

Вокальная группа GRAMMY® Chanticleer была названа The New Yorker «Правящим мужским хором мира». Их дебют в NMF станет незабываемым вечером, на котором “Оркестр голосов” ослепит программой раннего музыкального вокального репертуара наряду с волнующими душу композициями 21 века.

Brooklyn Rider: режимы исцеления

Воскресенье 18 июля 2021 | 18:00 | Косилки

Добро пожаловать в “Будущее камерной музыки” (струнные), ветеранский струнный квартет GRAMMY® Brooklyn Rider предлагает тематическую программу, посвященную целебным свойствам музыки, признанным от древнегреческой цивилизации до области современной нейробиологии и выраженным в бесконечном мире традиций. . Одно из наиболее глубоких проявлений исцеления в медленном четверном репертуаре Опуса 132 Бетховена – «Забвение Святого Благодарения от выздоровления к Богу в лидийской позе». Этой осенью работа полностью представлена ​​вместе с пятью новыми объединенными комитетами, которые исследуют тему исцеления с самых разных исторических и культурных точек зрения. Житель Нью-Йорка похвалил программу, написав: «Сопоставление яркое, игровой процесс убедителен, а время – почти невозможное совпадение».

Энтони МакГилл

Вторник, 20 июля 2021 г. | 18:00 | Bellevue House

Кларнетист Энтони МакГилл – один из самых известных и многогранных деятелей классической музыки. Помимо того, что он возглавляет кларнет в Нью-Йоркской филармонии, Макгилл сделал впечатляющую международную карьеру в сольной и камерной музыке. Этот интимный концерт в саду представляет собой прекрасное сочетание музыкального репертуара, которое заставит вас задуматься о прошлом и отпраздновать будущее.