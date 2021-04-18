entertainment

Музыкальный фестиваль на открытом воздухе в Ньюпорте пройдет с 4 по 20 июля.

18 апреля, 2021
Muhammad

Ньюпорт, Род-Айленд – Музыкальный фестиваль в Ньюпорте объявляет полное расписание семнадцати концертов на свой 53-й сезон, с 4 по 20 июля. Все концерты на открытом воздухе будут проходить в исторических особняках и площадках Ньюпорта, Род-Айленд, включая The Breakers, Bellevue House, Castle Hill Inn, The Chanler at Cliff Walk, King Park и Dr. Мартин Лютер Кинг младший. Общественный центр, Норманский птичий заповедник и Раф-Пойнт.

Это первый фестиваль, запрограммированный новым исполнительным директором Джиллиан Фридман Фокс, которая приехала в Ньюпорт в январе из Далласского симфонического оркестра, где она была директором современных программ и SOLUNA. «Наши программы на 2021 год отмечают разнообразие художественного выражения и интерпретации классической музыки, – говорит Фокс. – Этот сезон знаменует собой важный поворотный момент для Ньюпортского музыкального фестиваля, поскольку мы принимаем жанр классической музыки как живое искусство и приглашаем всех желающих. фоны, чтобы испытать магию камерной музыки в уникальной и интимной обстановке. “

Концерты будут иметь ограниченную вместимость и благоприятный социальный аспект среди спонсоров; Необходимо постоянно носить маску, а шоу будут длиться 60-75 минут без перерыва. NMF определит возможности партии в соответствии с действующими правительственными директивами и рекомендациями по безопасности. Билеты, адреса мест проведения, информацию о парковках и прибытии можно найти на сайте www.newportmusic.org/venue.

Redline Brass Quintet: дань уважения Америке

Воскресенье, 4 июля 2021 г. | 19:30 | Королевский парк | Бесплатно

После перерыва в 2020 году традиция продолжается. Присоединяйтесь к одной из самых талантливых групп Бостона на частном концерте под открытым небом в King Park, чтобы начать празднование 4 июля. Репертуар этого концерта будет объявлен со сцены. Эта бесплатная вечеринка требует предварительной регистрации, и места будут предоставлены.

Квинтет духовых инструментов Redline in Rough Point

6 июля 2021 года, вторник | 18:00 | Зазубренная точка | Бесплатно

Наслаждайтесь прекрасным летним вечером под музыку с великолепным видом на море и траву в Historic Rough Point. Redline Brass Quintet в Бостоне представит разнообразную программу – от ранней классики до известных фаворитов. Идеально подходит для семей и пар, желающих получить уникальный концерт. Эта бесплатная вечеринка требует предварительной регистрации, и места будут предоставлены.

READ  В субботу в Санкт-Пит-Бич проходит празднование русского Нового года
Далеко

Far Cry: Премьера

Четверг, 8 июля 2021 г. | 19:30 | Косилки

Испытайте «глобальный феномен» и фаворит фестивалей A Far Cry, наслаждаясь бескрайней природной красотой побережья Ньюпорта. Бостонский камерный оркестр кандидатов на премию GRAMMY® представит впечатляющую программу, в которой прославляется разнообразие голосов классической музыки, и это станет поистине незабываемым открытием.

Вечеринка на рассвете с A Far Cry

Пятница, 9 июля 2021 г. | 5:15 | Норманнский птичий заповедник

Полюбуйтесь потрясающим восходом солнца на пляже во время этого вдохновляющего и веселого концерта с участниками бостонского оркестра GRAMMY® A Far Cry Room. После выступления вас приглашают исследовать Норманнский птичий заповедник во время самостоятельной экскурсии по заповеднику.

Звонок третьего побережья: Семейная вечеринка в центре MLK

Пятница, 9 июля 2021 г. | 16:15 | Общественный центр доктора Мартина Лютера Кинга младшего Бесплатно

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *