Музыканты микшируют джазовые ритмы на границе Эстонии и России

Два джазовых музыканта устроили необычный концерт на границе Эстонии и России

Нарва, Эстония – Два джазовых музыканта провели необычный концерт в пятницу на границе между Эстонией и Россией, где эстонский гитарист Джек Соаре и русский саксофонист Алексей Круглов дали концерт из замков на противоположном берегу реки между своими странами.

Музыканты в знак дружбы собрали ритмы к Всемирному дню джаза, хотя отношения между Россией и Эстонией ухудшились. Пандемия коронавируса имеет ограниченные возможности для трансграничных контактов.

«Поскольку границы все еще закрыты, у меня есть друзья по другую сторону границы, с которыми я хочу поиграть, поэтому мы решили это сделать», – сказал Савар перед концертом.

Для жителей города Нарвы, приграничного с преимущественно русскоязычным населением Эстонии, концерт стал возможностью восстановить связь со своими зарубежными соседями, пусть и с помощью музыки.

Немногие места в Европе ярко иллюстрируют напряженность между Россией и Западом, например, замок Германа, Нарвский замок 14-го века и средневековый замок, построенный через реку в конце 15-го века на территории нынешнего российского города Евангород. .

Отношения между двумя сторонами снова ухудшились на этой неделе, когда Россия добавила Эстонию в свой список “недружественных” стран после изгнания российского дипломата из Эстонии.

Однако для музыкантов политика не имела места в их выступлениях.

Я вообще не думаю об этом с политической точки зрения. Это о музыке. Это будет лучшее для жизни на этой планете. Давайте просто отметим Всемирный день джаза », – сказал Савар.