Музыка композитора девятнадцатого века Петр Чайковский Международный олимпийский комитет согласился заменить российские государственные гимны на Олимпийских играх в Токио и Пекине.

Музыка из фортепианного концерта № 1 Чайковского будет звучать на церемонии награждения, когда спортсмены или команды Олимпийского комитета России выиграют золотые медали на Олимпийских играх этим летом и следующей зимой, по данным Китайской Республики.

В декабре России запретили на два года отображать только название своей страны на униформе, использовать ее гимн и вывешивать свой флаг на крупных чемпионатах мира и Олимпийских играх.

Российские спортсмены выступят под сокращенным названием ОКР Олимпийского комитета России.

Зимой российские официальные лица заявили, что хотят использовать музыку Чайковского вместо гимна.

Концерт № 1 Чайковского для фортепиано с оркестром был также одобрен Международной федерацией конькобежного спорта для замены российского гимна на чемпионате мира по конькобежному спорту и сноуборду в начале этого года.

Спортивный арбитражный суд заблокировал лучший выбор России для участия в Олимпийских играх – патриотическую народную песню «Катюша». Она процитировала пункт декабрьского постановления, согласно которому команда не может использовать «какой-либо гимн, связанный с Россией».

Ассошиэйтед Пресс способствовало этому отчету.

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