Мурковский обращается к пограничному кризису между Украиной и Россией

16.02.22
Обращает внимание на потенциальное воздействие в Арктике
В то время как Сенат работает над пакетом санкций для сдерживания России от вторжения в Украину, включая введение суровых наказаний в случае вторжения, сенатор США Лиза Мурковски вчера в зале Сената говорила о дальнейших шагах, которые Сенат должен предпринять для исправить ситуацию. В своем выступлении она рассказала об аспектах кризиса, которым до сих пор уделялось меньше внимания, в том числе о том, как вторжение может дестабилизировать Арктику, как последствия плохой энергетической политики США укрепляют позиции России, а также о необходимости изучения санкций во всех секторах. . На российскую экономику США могут повлиять, например, путем ограничения импорта российских морепродуктов.
Позже в тот же день сенатор Джим Риш (R-ID), доктор медицинских наук, Комитет по международным отношениям, представил Закон о никогда не представленных территориях Европы (NYET) с сенатором Мурковски в качестве первоначального спонсора. Закон NYET, пакет санкций против России, включает в себя положение, основанное на отдельном законе, который сенатор Дэн Салливан (республиканец) и Мурковски внесли на прошлой неделе, чтобы запретить импорт российских морепродуктов в Соединенные Штаты. Россия запретила импорт американских морепродуктов с 2014 года.
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эксперты
агрессия России
- «Невозможно не быть встревоженным тем, что мы видим, и не беспокоиться о том, к чему это может привести. Но мы должны превратить наши опасения в решение. И эта решимость должна привести к действиям».
- Как сенатор от Аляски, мы все знакомы с агрессивной тактикой России. Они регулярно летают близко к нашему воздушному пространству и перемещаются по нашим водам, проверяя нашу защиту и реакцию. В августе 2020 года флот российских военных кораблей и военных самолетов вошел в нашу исключительную экономическую зону в Беринговом море, неоднократно преследуя наших рыбаков, вынуждая их покидать воды, из которых они зарабатывают средства к существованию. Охотники были потрясены, оставив на кону миллионы долларов. Такие провокационные действия вызывают беспокойство и тревогу».
- Кризис в Украине многое нужно понять. Как Россия подрывает международный порядок и разрушает устоявшиеся глобальные нормы. Как перспектива вторжения угрожает не только Украине, но и европейской и глобальной безопасности. Как вторжение может привести к катастрофической эскалации и массовым человеческим жертвам. Как эта ситуация влияет на Соединенные Штаты, хотим мы вмешиваться или нет. И как еще может существовать дипломатическое решение, если Россия выбирает такой путь».
Проект Уголовного кодекса
- «Я знаю, что многие в этом зале активно работают над тем, что они назвали «матерью всех пакетов санкций». Двухпартийная цель состоит в том, чтобы удержать Россию от вторжения в Украину, а также ввести жесткие санкции, если это произойдет, и я знаю что совместные усилия, возможно, пока зашли в тупик, но я надеюсь, что обе стороны и Белый дом соберутся вместе, чтобы завершить это … Я думаю, что важно, чтобы у нас был единый фронт по этому вопросу. Я думаю, что единый Конгресс по этому вопросу санкций — это мощное послание само по себе».
Последствия для энергетики
- «Когда дело доходит до энергии, нам не нужны наши доллары для финансирования территориальных нападений России, особенно когда у нас дома есть все необходимое».
- Энергетическая политика Европы ослабила ее способность реагировать на российскую агрессию. Это кризис для многих стран Европы, но это точное предупреждение для Соединенных Штатов».
- Европа импортирует около 40% природного газа и 27% нефти из России. «Северный поток — 2» только добавит к этой сумме, а Украина останется в стороне как крупный транзитный пункт. И здесь кроется проблема: Европа уже очень зависит от России в энергетике, но она приумножает свои возможности. Их потребности особенно остро ощущаются в разгар зимы, и это подорвало готовность некоторых европейских стран ответить на российскую агрессию».
- Я бы предположил, что администрация Байдена направляет нас по тому же пути, когда речь идет о нашей нефти и газе. Если они продолжат останавливать внутреннее производство ресурсов, мы не сможем волшебным образом переключиться на возобновляемые источники энергии в одночасье — мы станем более зависимыми от других в плане поставок».
- «Если когда-либо и был момент для энергетического реализма, то сейчас. Администрация Байдена и многие члены Конгресса здесь должны признать огромные преимущества производства американских ресурсов здесь, дома и для остального мира. И они должны увидеть очевидно, огромные последствия отказа позволить этой деятельности двигаться вперед».
Последствия в Арктике
- «Сегодня меня беспокоят волновые последствия вторжения в Арктику. Я беспокоюсь, что это разрушит многое из того, чего мы смогли достичь в регионе, и затруднит, если не сделает невозможным, Соединенным Штатам доверять и работать с Россией в регионе».
- «Учитывая все дипломатические дискуссии между Соединенными Штатами и Россией, происходящие в таких местах, как Женева и Париж, впервые эта администрация лично обсудила тему передвижения войск на украинской границе с Россией в кулуарах Майская встреча министров Арктического совета. Их очень мало. Одно из мест в мире, где такая встреча была бы политически приемлемой для любой страны. Но на протяжении десятилетий Арктика предоставляла место для встречи Соединенных Штатов и России, даже когда у нас есть разногласия».
- «Я знаю, что Арктика не в приоритете у большинства жителей Капитолийского холма. Нам потребовалось почти десятилетие, чтобы обеспечить финансирование для нового ледокола, который не будет брошен в море в течение многих лет — и все это в то время, когда Россия выпускает новый по крайней мере раз в год.Хочу, чтобы Комитеты по международным отношениям и по вооруженным силам уделяли больше внимания Арктике, рассматривали регион как стратегический актив и дипломатический инструмент.Мы часто говорим о важности региона, но это может быть только полезно если мы его используем. Боюсь, мы часто пренебрегаем его важностью. Пришло время изменить это.
Ограничение импорта морепродуктов из России
- Большинство американцев не знают, что Россия отреагировала на санкции США, введенные после аннексии Крыма, запретив, среди прочих товаров, импорт американских морепродуктов. Несправедливо, что Россия имеет неограниченный доступ к продаже своих морепродуктов в Соединенных Штатах, в то время как американские рыбаки и переработчики морепродуктов, особенно жители Аляски, не имеют доступа к рынкам в России. Запрет должен быть снят, или нам нужно принять ответные меры».
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