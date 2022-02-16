Мурковский обращается к пограничному кризису между Украиной и Россией

Обращает внимание на потенциальное воздействие в Арктике

В то время как Сенат работает над пакетом санкций для сдерживания России от вторжения в Украину, включая введение суровых наказаний в случае вторжения, сенатор США Лиза Мурковски вчера в зале Сената говорила о дальнейших шагах, которые Сенат должен предпринять для исправить ситуацию. В своем выступлении она рассказала об аспектах кризиса, которым до сих пор уделялось меньше внимания, в том числе о том, как вторжение может дестабилизировать Арктику, как последствия плохой энергетической политики США укрепляют позиции России, а также о необходимости изучения санкций во всех секторах. . На российскую экономику США могут повлиять, например, путем ограничения импорта российских морепродуктов.

Позже в тот же день сенатор Джим Риш (R-ID), доктор медицинских наук, Комитет по международным отношениям, представил Закон о никогда не представленных территориях Европы (NYET) с сенатором Мурковски в качестве первоначального спонсора. Закон NYET, пакет санкций против России, включает в себя положение, основанное на отдельном законе, который сенатор Дэн Салливан (республиканец) и Мурковски внесли на прошлой неделе, чтобы запретить импорт российских морепродуктов в Соединенные Штаты. Россия запретила импорт американских морепродуктов с 2014 года.

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эксперты

агрессия России

«Невозможно не быть встревоженным тем, что мы видим, и не беспокоиться о том, к чему это может привести. Но мы должны превратить наши опасения в решение. И эта решимость должна привести к действиям».

Как сенатор от Аляски, мы все знакомы с агрессивной тактикой России. Они регулярно летают близко к нашему воздушному пространству и перемещаются по нашим водам, проверяя нашу защиту и реакцию. В августе 2020 года флот российских военных кораблей и военных самолетов вошел в нашу исключительную экономическую зону в Беринговом море, неоднократно преследуя наших рыбаков, вынуждая их покидать воды, из которых они зарабатывают средства к существованию. Охотники были потрясены, оставив на кону миллионы долларов. Такие провокационные действия вызывают беспокойство и тревогу».

Кризис в Украине многое нужно понять. Как Россия подрывает международный порядок и разрушает устоявшиеся глобальные нормы. Как перспектива вторжения угрожает не только Украине, но и европейской и глобальной безопасности. Как вторжение может привести к катастрофической эскалации и массовым человеческим жертвам. Как эта ситуация влияет на Соединенные Штаты, хотим мы вмешиваться или нет. И как еще может существовать дипломатическое решение, если Россия выбирает такой путь».

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«Я знаю, что многие в этом зале активно работают над тем, что они назвали «матерью всех пакетов санкций». Двухпартийная цель состоит в том, чтобы удержать Россию от вторжения в Украину, а также ввести жесткие санкции, если это произойдет, и я знаю что совместные усилия, возможно, пока зашли в тупик, но я надеюсь, что обе стороны и Белый дом соберутся вместе, чтобы завершить это … Я думаю, что важно, чтобы у нас был единый фронт по этому вопросу. Я думаю, что единый Конгресс по этому вопросу санкций — это мощное послание само по себе».

Последствия для энергетики

«Когда дело доходит до энергии, нам не нужны наши доллары для финансирования территориальных нападений России, особенно когда у нас дома есть все необходимое».

Энергетическая политика Европы ослабила ее способность реагировать на российскую агрессию. Это кризис для многих стран Европы, но это точное предупреждение для Соединенных Штатов».

Европа импортирует около 40% природного газа и 27% нефти из России. «Северный поток — 2» только добавит к этой сумме, а Украина останется в стороне как крупный транзитный пункт. И здесь кроется проблема: Европа уже очень зависит от России в энергетике, но она приумножает свои возможности. Их потребности особенно остро ощущаются в разгар зимы, и это подорвало готовность некоторых европейских стран ответить на российскую агрессию».

Я бы предположил, что администрация Байдена направляет нас по тому же пути, когда речь идет о нашей нефти и газе. Если они продолжат останавливать внутреннее производство ресурсов, мы не сможем волшебным образом переключиться на возобновляемые источники энергии в одночасье — мы станем более зависимыми от других в плане поставок».

«Если когда-либо и был момент для энергетического реализма, то сейчас. Администрация Байдена и многие члены Конгресса здесь должны признать огромные преимущества производства американских ресурсов здесь, дома и для остального мира. И они должны увидеть очевидно, огромные последствия отказа позволить этой деятельности двигаться вперед».

Последствия в Арктике

«Сегодня меня беспокоят волновые последствия вторжения в Арктику. Я беспокоюсь, что это разрушит многое из того, чего мы смогли достичь в регионе, и затруднит, если не сделает невозможным, Соединенным Штатам доверять и работать с Россией в регионе».

«Учитывая все дипломатические дискуссии между Соединенными Штатами и Россией, происходящие в таких местах, как Женева и Париж, впервые эта администрация лично обсудила тему передвижения войск на украинской границе с Россией в кулуарах Майская встреча министров Арктического совета. Их очень мало. Одно из мест в мире, где такая встреча была бы политически приемлемой для любой страны. Но на протяжении десятилетий Арктика предоставляла место для встречи Соединенных Штатов и России, даже когда у нас есть разногласия».

«Я знаю, что Арктика не в приоритете у большинства жителей Капитолийского холма. Нам потребовалось почти десятилетие, чтобы обеспечить финансирование для нового ледокола, который не будет брошен в море в течение многих лет — и все это в то время, когда Россия выпускает новый по крайней мере раз в год.Хочу, чтобы Комитеты по международным отношениям и по вооруженным силам уделяли больше внимания Арктике, рассматривали регион как стратегический актив и дипломатический инструмент.Мы часто говорим о важности региона, но это может быть только полезно если мы его используем. Боюсь, мы часто пренебрегаем его важностью. Пришло время изменить это.

Ограничение импорта морепродуктов из России