Основное внимание уделяется национальной безопасности, судоходству, исследованиям и торговле.

Сенатор США Лиза Мурковски (R-AK), лидер в вопросах Арктики, представила Закон об обязательствах в Арктике, всеобъемлющий законодательный акт, направленный на решение национальных приоритетов в арктическом регионе. Спонсором законопроекта выступил сенатор США Ангус Кинг (I-ME), сопредседатель Сената по Северному полюсу вместе с сенатором Мурковски. Законодательство включает широкий спектр положений, посвященных Арктике и связанных с национальной безопасностью, судоходством, исследованиями и торговлей. Он принимает сообщения о ликвидации монополии России на арктические перевозки и установлении постоянного военно-морского присутствия США в Арктике. Он выступает за инвестиции в глубоководные порты в Арктике и улучшает координацию между федеральными ведомствами по арктическим вопросам. Закон также вносит необходимые изменения в закон и политику в области исследований в Арктике.

«Я всегда указывал на важность расположения Аляски и на огромную ценность, которую арктическая нация представляет для нашей нации». Об этом заявил сенатор Мурковски. «Эта руководящая роль требует нашего активного внимания, надзора и усилий. Я горжусь тем, что представляю Всеобъемлющий закон об Арктике, охватывающий все: от арктического судоходства до национальной безопасности, информирования о владениях и присутствии и укрепления наших отношений с другими арктическими странами». Возможностей в Арктике предостаточно. Соединенные Штаты — полярная страна, и мы должны инвестировать и лидировать в этом регионе».

«Соединенные Штаты — арктическая страна, и мы сильно отстали в мышлении и действии стратегически, чтобы использовать новые возможности на Крайнем Севере, а также проблемы региона», — сказал сенатор Кинг. «Мы не можем быть наблюдателями в регионе, когда мы находимся в реальной переломной точке в Арктике. Мы должны быть участниками — и часть этой роли лидера включает инвестиции в инфраструктуру и защиту наших национальных интересов с помощью военных и политических средств, которые демонстрируют наша приверженность и видение сделать наше присутствие там приоритетом. Я благодарю сопредседателя Сената за то, что он поделился своей двухпартийной точкой зрения, поскольку мы ясно заявляем о наших намерениях преследовать и защищать интересы Америки».

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Ликвидация российской монополии на судоходство в Арктике. Этот закон требует, чтобы Министерство транспорта представило Конгрессу доклад с описанием контроля и влияния Российской Федерации в отношении арктического судоходства, а также с планом ликвидации или предотвращения российской монополии, позволяющей увеличить присутствие США в арктическом судоходстве.

Этот закон требует, чтобы Министерство транспорта представило Конгрессу доклад с описанием контроля и влияния Российской Федерации в отношении арктического судоходства, а также с планом ликвидации или предотвращения российской монополии, позволяющей увеличить присутствие США в арктическом судоходстве. Установить постоянное военно-морское присутствие в Арктике США. законодательство Требует от командующего береговой охраной и министра военно-морского флота представить отчет с изложением требований, необходимых для обеспечения постоянного круглогодичного присутствия военно-морского флота и береговой охраны в Арктике в природной гавани Ном. Глубоководный порт Оналаска, естественный глубоководный порт Порт-Кларенс и любой другой глубоководный порт способствовали бы такому существованию. Также требуется оценка затрат для реализации требований и рассмотрение вопроса о создании береговой инфраструктуры, необходимой для поддержки круглогодичных военно-морских операций в Беринговом море и Арктике.

законодательство Требует от командующего береговой охраной и министра военно-морского флота представить отчет с изложением требований, необходимых для обеспечения постоянного круглогодичного присутствия военно-морского флота и береговой охраны в Арктике в природной гавани Ном. Глубоководный порт Оналаска, естественный глубоководный порт Порт-Кларенс и любой другой глубоководный порт способствовали бы такому существованию. Также требуется оценка затрат для реализации требований и рассмотрение вопроса о создании береговой инфраструктуры, необходимой для поддержки круглогодичных военно-морских операций в Беринговом море и Арктике. Реализация арктических стратегий в порту Ном. Требуется, чтобы министр военно-морского флота, по согласованию с командующим береговой охраной, скоординировал свои действия с главным инженером инженерного корпуса армии, чтобы обеспечить возможность использования порта Ном для реализации Национальной арктической стратегии. и различные стратегии военной службы, ориентированные на Арктику.

Требуется, чтобы министр военно-морского флота, по согласованию с командующим береговой охраной, скоординировал свои действия с главным инженером инженерного корпуса армии, чтобы обеспечить возможность использования порта Ном для реализации Национальной арктической стратегии. и различные стратегии военной службы, ориентированные на Арктику. Поправка к Закону о глубоководных портах 1974 года. Вносит поправки в Закон о глубоководных портах, добавляя формулировку, позволяющую министру энергетики выдавать лицензии на экспорт водорода во всех его формах, включая СПГ, водород и аммиак.

Вносит поправки в Закон о глубоководных портах, добавляя формулировку, позволяющую министру энергетики выдавать лицензии на экспорт водорода во всех его формах, включая СПГ, водород и аммиак. Закон об арктических исследованиях и политике (ARPA) 1984 г. ARPA приспосабливается к современным условиям, например, отражая важность исследований, связанных с изменением климата, и решающую роль Комиссии США по арктическим исследованиям.

ARPA приспосабливается к современным условиям, например, отражая важность исследований, связанных с изменением климата, и решающую роль Комиссии США по арктическим исследованиям. Арктический исполнительный руководящий комитет (AESC). На постоянной основе учреждает AESC в рамках исполнительной власти президента для обеспечения необходимой координации между федеральными агентствами для продвижения комплексного плана для Арктики.

На постоянной основе учреждает AESC в рамках исполнительной власти президента для обеспечения необходимой координации между федеральными агентствами для продвижения комплексного плана для Арктики. Всеобъемлющий отчет по исследовательским программам в Арктике. Требует от Управления управления и бюджета (OMB) представить Конгрессу исчерпывающий отчет об арктических исследовательских программах в соответствии с мандатом ARPA, а также предоставить копию отчета Национальному научному фонду, Комиссии США по арктическим исследованиям и Управлению. научно-технической политики.

Требует от Управления управления и бюджета (OMB) представить Конгрессу исчерпывающий отчет об арктических исследовательских программах в соответствии с мандатом ARPA, а также предоставить копию отчета Национальному научному фонду, Комиссии США по арктическим исследованиям и Управлению. научно-технической политики. Расширение инвестиций Международной финансовой корпорации развития США в арктических странах. Выражает мнение Конгресса о том, что арктические государства являются важными партнерами Соединенных Штатов; Корпорация по финансированию международного развития США (DFC) должна инвестировать в арктические страны, чтобы продвигать технологии, которые способствуют энергетической безопасности и долгосрочным и устойчивым возможностям для местных предприятий. Совет моды Дубая уполномочен предоставлять финансирование организациям в арктических странах, в том числе организациям коренных народов Арктики, для проектов, связанных с ответственной добычей и разработкой критически важных полезных ископаемых, а также проектов, определенных генеральным директором DFC по согласованию с государственным секретарем. Соответствовать стратегическим интересам Соединенных Штатов. Россия исключена из определения «арктических государств».

Выражает мнение Конгресса о том, что арктические государства являются важными партнерами Соединенных Штатов; Корпорация по финансированию международного развития США (DFC) должна инвестировать в арктические страны, чтобы продвигать технологии, которые способствуют энергетической безопасности и долгосрочным и устойчивым возможностям для местных предприятий. Совет моды Дубая уполномочен предоставлять финансирование организациям в арктических странах, в том числе организациям коренных народов Арктики, для проектов, связанных с ответственной добычей и разработкой критически важных полезных ископаемых, а также проектов, определенных генеральным директором DFC по согласованию с государственным секретарем. Соответствовать стратегическим интересам Соединенных Штатов. Россия исключена из определения «арктических государств». Укрепление наших отношений с арктическими странами. Выражает мнение Конгресса относительно ЗСТ с Исландией и устанавливает, что гражданин Исландии имеет право на получение визы E (для инвестора или торговца, имеющего гражданство иностранного государства, заключившего договор о торговле и судоходстве с Соединенными Штатами), если Исландия предлагает аналогичный неиммиграционный статус. гражданам США.

фон: Сенатор Мурковски является ведущим экспертом среди своих коллег в Конгрессе по вопросам Арктики и постоянно работает над повышением осведомленности об этом регионе. В начале 114-го Конгресса сенаторы Мурковски и сенаторы Кинг сформировали Арктическую группу в Сенате для продвижения вопросов, важных для арктического региона и людей, которые там живут. Мурковски является заместителем председателя Постоянного комитета парламентариев по Арктике. Мурковски также руководил задачей рекапитализации и расширения американского флота катеров Polar Security. Сенатор Мурковски проложила путь к созданию Центра исследований арктической безопасности Теда Стивенса и в качестве финансиста получила кредит в размере 10 миллионов долларов в 2021 финансовом году для финансирования центра.

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