Мур: государство будет сотрудничать с Исследовательским центром UMD, чтобы помочь в достижении амбициозных целей в области климата

Губернатор Уэс Мур (D-) объявил в понедельник, что Центр глобального устойчивого развития Мэрилендского университета Вы будете работать с Департаментом окружающей среды Мэриленда и другими государственными учреждениями, чтобы помочь реализовать положения амбициозного Закона о климатических решениях, принятого Генеральной Ассамблеей в прошлом году.

Мур сказал, что аналитический центр предоставит ключевые данные, которые помогут руководителям штатов разработать политику и отслеживать прогресс страны в борьбе с изменением климата.

для достижения этих целей [in the climate bill] Нам нужны точные данные, чтобы видеть не только то, как далеко мы продвинулись, но и то, как далеко нам еще предстоит пройти.

Мур объявил о партнерстве, которое лидеры штата назвали первым в своем роде, во время часовой дискуссии в здании штата с государственными чиновниками, учеными-исследователями, бизнес-лидерами и экспертами в области окружающей среды по климатической политике.

Расположенный в Школе государственной политики Университета Мэриленда в кампусе Колледж-Парк, Центр глобальной устойчивости получает контракты от ряда частных компаний и некоммерческих групп на изучение науки и экономики климатической политики. Текущие исследования включают отказ от угля в глобальном масштабе, чтобы помочь Германии отказаться от российского природного газа, чтобы показать, как государственные университеты могут служить своим странам и сообществам в качестве центров климатических исследований и инноваций.

Натан Холтман, директор центра, сказал в интервью, что в его офисе работает около 30 штатных сотрудников. Большая часть его финансирования поступает из внешних контрактов.

Официальные лица штата заявили, что, хотя исследователи в центре время от времени консультируются с агентствами Мэриленда по вопросам политики в области окружающей среды и климата, эти новые усилия гарантируют более целенаправленное и последовательное сотрудничество, что Мур назвал признаком того, что его администрация гораздо больше, чем это. . сосредоточены на достижении климатических целей штата, чем администрация бывшего губернатора Ларри Хогана.

«Мэриленд серьезно относится к борьбе с изменением климата», — сказал он. Но мы не можем достичь наших целей в одиночку. Это потребует партнерства».

Министр окружающей среды Серена МакЭлвейн заявила, что ученые-исследователи могут помочь заполнить пробелы и изучить темы, которые государственные органы не всегда могут решить.

«Это требует больше ресурсов, чем у нас есть — ученых, моделей, всех практических навыков», — сказала она.

Ожидается, что анализ Центра устойчивого развития определит потенциал сокращения выбросов в нескольких секторах и охватит все выбросы вредных парниковых газов, включая метан и ГФУ. Эта структура предназначена для того, чтобы послужить катализатором для политиков, бизнес-лидеров и групп защиты интересов, чтобы они «участвовали в продуманном климатическом лидерстве, чтобы улучшить воздух и окружающую среду Мэриленда и помочь перевести наиболее уязвимые сообщества на чистую энергию», — говорится в заявлении администрации.

«Это очень сложные цели, — сказал Холтманн. «Единственный способ сделать это — работать вместе… мы все пытаемся творчески подумать о том, что мы можем сделать и что мы можем сделать лучше».

Как он часто делает, говоря о чистой энергии и изменении климата, Мур описал усилия по сокращению выбросов парниковых газов как способ расширения экономики Мэриленда и привлечения новаторских новых предприятий.

«Мы хотим, чтобы это был дом для инноваций», — сказал он. «Мы хотим, чтобы сюда приходили предприниматели».