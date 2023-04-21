Мусульмане отмечают Ид аль-Фитр застольем и молитвами

Бейрут (AFP) – Праздник Ид аль-Фитр в пятницу стал днем ​​молитвы и радости для мусульман всего мира. Празднование было омрачено трагедией на фоне разразившегося конфликта в Судане, а в других странах празднование прошло на фоне надежд на лучшее будущее.

После Рамадана мусульмане празднуют Ид аль-Фитр с застольями и семейными визитами. Начало праздника традиционно основано на появлении нового полумесяца, которое зависит от географического положения.

В Хартуме, столице Судана, в ранние часы Курбан-байрама раздавались спорадические выстрелы. Смертельная схватка в огромной африканской стране Вспышки на прошлой неделе вынудили многих людей укрыться в своих домах в преддверии праздников, даже когда у мирных жителей закончились вода и еда.

В Иерусалиме тысячи верующих собрались у третьей по значимости святыни ислама, комплекса мечети Аль-Акса, где возникла напряженность в отношениях с израильскими властями. Я видел в прошлом месяце. В комплексе также находится самое святое место в иудаизме.

После праздничной молитвы детей развлекал клоун, а женщина гладила по щеке девушку зеленым, красным, черным и белым палестинским флагом. Некоторые из присутствующих топтали израильский флаг и несли транспаранты в поддержку палестинских вооруженных групп.

Улицы арабских столиц Дамаска, Багдада и Бейрута были заполнены молящимися, направляющимися к мечетям и кладбищам. Многие мусульмане посещают могилы своих близких после утренней молитвы в первый день Ид аль-Фитр. Посетители несли букеты цветов, кувшины с водой для растений и веники для уборки надгробий.

«После праздничной молитвы мы всегда навещаем наших умерших… Мы молимся и приветствуем их, да помилует их Бог и простит их в этот благословенный день», — сказал Атир Мухаммад на кладбище Адхамия в Багдаде.

Исламские праздники следуют лунному календарю. Но некоторые страны полагаются на астрономические расчеты, а не на физические наблюдения. Это часто приводит к разногласиям между религиозными авторитетами в разных странах, а иногда и в одной стране, по поводу того, когда начинается Ид аль-Фитр.

В этом году Саудовская Аравия и несколько других арабских стран начали празднование Ид в пятницу, а Иран, Пакистан и Индонезия, среди прочих, назначили первый день праздника на субботу.

А в Судане праздник был омрачен неделей напряженных боев между армией и соперничающими с ней военизированными формированиями, которые ведут ожесточенную борьбу за контроль над страной. В результате боевых действий сотни людей погибли и тысячи получили ранения.

В видеообращении, опубликованном рано утром в пятницу, генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан в своем первом выступлении после начала боевых действий отметил мрачный тон праздника. «Запустение, разрушения и звуки пуль не оставили места для счастья, которого заслуживает каждый в нашей любимой стране», — сказал он.

Накануне суданские военные исключили переговоры с соперничающими военизированными формированиями, известными как Силы оперативной поддержки, заявив, что примут их капитуляцию, поскольку обе стороны продолжают боевые действия в центре Хартума и других частях страны, угрожая уничтожить международные силы. Попытки добиться устойчивого прекращения огня.

Но в других частях региона недавнее сближение между заклятыми соперниками Саудовской Аравией и Ираном породило надежды на мир.

В Йемене саудовско-иранское сближение повысило вероятность прекращения гражданской войны, которая превратилась в опосредованный конфликт и с 2014 года раздирает обедневшую страну на части.

Официальные лица Саудовской Аравии и поддерживаемые Ираном повстанцы-хуситы недавно начали переговоры в столице Йемена Сане. В последние дни Рамадана противоборствующие стороны обмениваются сотнями пленных, захваченных в ходе конфликта.

Но момент надежды был омрачен давкой в ​​среду вечером на благотворительном мероприятии в контролируемой повстанцами столице, в результате которой по меньшей мере 78 человек погибли и 77 получили ранения.

В этом году Ид аль-Фитр наступил после эскалации насилия в Израиле и Палестине.

Алаа Абу Хатаб и его единственная оставшаяся дочь начали отпуск в палестинском секторе Газа, посетив могилы своей жены и четырех детей, погибших в результате израильского авиаудара в Курбан-байрам в 2021 году. В результате этого удара также погиб Абу Хатаб. ее сестра и ее дети.

«Поскольку они были убиты в Курбан-байрам, я скучаю по ним, особенно в Ид аль-Фитр. Я скучаю по их смеху», — сказал Абу Хатаб, стоя у могилы своей семьи со своей шестилетней дочерью Марией. Он сказал, что праздник стал » сцена боли и потери».

В Кабуле (Афганистан), где верующие собрались под бдительным взором правителей Талибана, 35-летний Абдул-Матин сказал: «Я надеюсь, что помимо безопасности у нас будет хороший доход и хорошая работа. К сожалению, люди не могут купить все свое имущество». нужды в это трудное время».

В Турции и Сирии многие до сих пор скорбят о своих близких, погибших в результате разрушительного землетрясения силой 7,8 балла, которое произошло в обеих странах 6 февраля и унесло жизни более 50 000 человек.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в пятницу совершил праздничную молитву в Айя-Софии, византийской церкви шестого века в Стамбуле, которая была преобразована в мечеть в пятнадцатом веке. В 1934 году он стал музеем, а три года назад был преобразован в мечеть.

Эрдоган, которому в следующем месяце предстоят выборы на фоне экономического кризиса и последствий землетрясения, раздавал шоколад и выпечку репортерам возле мечети, которая была переименована в Великую мечеть Святой Софии.

В Соединенных Штатах торжества суданской общины улеглись из-за беспокойства за родину. Они по-прежнему собираются в больших количествах на пятничную молитву в Мусульманском общинном центре в Силвер-Спринг.

«Мы не в настроении делать что-то радостное, но мы дарим (эти праздники) детям», — сказал Шата Ахмед, который является одним из примерно 20 000 суданцев в Мэриленде и Вирджинии.

В Теннесси, где шли государственные экзамены, имам Усама Бахлул из Исламского центра Нэшвилла сказал, что его дочь впервые пропустила молитву Ид вместе с семьей, чтобы сдать экзамен.

В Миннеаполисе в пятницу впервые в связи с праздником отменили занятия в государственных школах. Около 10 процентов студентов исповедуют ислам, говорит Джилани Хуссейн, директор Совета по американо-исламским отношениям в Миннесоте.

«В Миннеаполисе вы можете быть бескомпромиссным мусульманином, — сказал Хусейн.

В Дирборне, штат Мичиган, работникам впервые предоставляется Ид аль-Фитр в качестве оплачиваемого отпуска. Мэр Абдулла Хаммуд сказал, что прецедент не был запланирован, но для сотрудников-мусульман важно «чувствовать себя интегрированными и наслаждаться праздником со своими семьями». ___

Корреспонденты Associated Press Али Абдул Хассан в Багдаде, Тиа Гольденберг в Иерусалиме и Фарес Акрам в городе Газа и секторе Газа. Марьям Фам в Каире и Рахим Файез в Кабуле, Афганистан; Эндрю Уилкс в Стамбуле, Дипа Бхарат в Лос-Анджелесе, Джованна Дель’Орто в Миннеаполисе и Майк Хаусхолдер в Детройте внесли свой вклад в этот отчет.