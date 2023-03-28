Мусульманский лидер в Шотландии является признаком политического разнообразия Великобритании

Во вторник Хамза Юсуф был назначен первым министром Шотландии, став первым цветным человеком, возглавившим шотландское правительство, и первым мусульманским националистическим лидером в любой западной демократии.

Это достижение было достигнуто через пять месяцев после того, как Великобритания обеспечила своему первому индуистскому лидеру пост премьер-министра Риши Сунака. Британскую столицу возглавляет мэр Лондона Садик Хан, сын пакистанских иммигрантов.

Трое политиков отражают ускоряющуюся диверсификацию политики в Великобритании, стране, чье имперское прошлое сформировало — болезненно и иногда неуверенно — многорасовое настоящее.

«Сейчас есть ожидания или знания о разнообразии в британской политике, чего мы не видим в других европейских странах», — сказал Сундар Катвала из British Future, аналитического центра, изучающего идентичность и расу.

Законодатели шотландского парламента, базирующегося в Эдинбурге, проголосовали во вторник за назначение 37-летнего Юсефа первым министром на следующий день после того, как он был избран лидером правящей Шотландской национальной партии. Шотландия, страна с населением 5,5 миллионов человек, является частью Соединенного Королевства, но имеет полуавтономное правительство, обладающее широкой властью в таких областях, как здравоохранение и образование.

В своей благодарственной речи в понедельник Юсуф сказал, что он «вечно благодарен за то, что мои предки совершили путешествие из Пенджаба в Шотландию более 60 лет назад».

«Как иммигранты в этой стране, которые знают всего одно слово по-английски, — сказал он, — они не могли себе представить, что их внук однажды окажется на пороге того, чтобы стать следующим первым министром Шотландии». «От Пенджаба до нашего парламента — это путешествие сквозь поколения, которое напоминает нам о том, что мы должны чтить иммигрантов, которые так много делают для нашей страны».

Великобритания не всегда прислушивалась к этому напоминанию: иммигранты часто сталкивались с расизмом и враждебностью в обществе и в частном порядке. Эта враждебность остается политикой правительства в отношении людей, прибывших несанкционированным путем: правительство Сунака планирует задерживать и депортировать любого, кто пересекает Ла-Манш на небольших лодках, и хочет отправить некоторых просителей убежища рейсом в один конец в Руанду.

Но британское общество и политика стали значительно более разнообразными. Около 18% населения не белые, и многие люди имеют корни в странах, когда-то управляемых Британской империей, включая Индию, Пакистан и страны Карибского бассейна, такие как Ямайка.

Юсуф родился в Глазго в 1985 году. Семья его отца происходила из Пакистана, а мать — из Восточной Африки, что было частью исхода семей из Южной Азии, которые столкнулись с дискриминацией после обретения независимости. Дедушка работал на фабрике швейных машин в Зингере, а бабушка работала кондуктором автобуса в Глазго.

В начальной школе, как позже вспоминал Юсуф, «были только я и еще одно коричневое лицо». Он посещал частную среднюю школу, затем изучал политику в Университете Глазго, после того как рассказал об этом своим родителям, которые надеялись, что он станет юристом.

Юсуф присоединился к Шотландской национальной партии, выступающей за независимость, в 2005 году, отчасти вдохновленный оппозицией ее тогдашнего лидера Алекса Салмонда вторжению США в Ирак, к которому Великобритания присоединилась при премьер-министре Тони Блэре. Юсуф сказал, что, по его мнению, независимость от Соединенного Королевства была единственным способом гарантировать, что Шотландия не будет втянута в новую незаконную войну.

Он был избран в шотландский парламент в 2011 году и занимал несколько государственных должностей, в последнее время в сфере здравоохранения. Оппозиционные политики раскритиковали его политический послужной список, сославшись на долгое время ожидания медицинской помощи в Шотландии и серьезные проблемы с наркоманией.

Однако лидер шотландских лейбористов Анас Сарвар, тоже мусульманин из Глазго, сказал, что «какой бы ни была ваша политика, это важный момент для Шотландии».

Юсуф говорил о силе, которую он черпает в религии, но его исламская вера не вызвала особых комментариев во время конкурса SNP. Вместо этого внимание привлекла вера его оппонента Кейт Форбс, христианки-евангелиста. Ее раскритиковали после того, как она заявила о своем неприятии однополых браков, которые разрешены в Шотландии и которые поддерживает Юсеф.

Великобритания — не единственная европейская страна, политика которой становится все более диверсифицированной. Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар имеет отца-индейца, а португальский лидер Антонио Коста имеет южноазиатские корни.

Но в Британии произошли быстрые политические изменения. Сорок лет назад в британском парламенте не было депутатов от этнических меньшинств. Сейчас их 65 — то есть 10% от общего количества. Министр иностранных дел, министр внутренних дел и министр торговли в правительстве Сунака — цветные люди.

Одной из характерных особенностей диверсификации, по словам Катвалы, является то, что она «происходит во всех партиях»: Юсуф — шотландский националист, Сунак — консерватор, Хан — член лейбористской партии.

«Если у вас может быть индийский индуистский премьер-министр или шотландский вождь азиатского мусульманина, это означает, что эти группы являются частью «нас» и теперь не сталкиваются с вопросом: «Собираются ли они править от имени своей группы?» Или они будут править за всех? «

«Доверие есть — среди британских этнических меньшинств, однако [also] Точно так же в широком смысле — черные, азиатские или белые политики могут представлять всех, а не только свою группу».