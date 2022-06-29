Мухаммад Аль-Зубайр: индийская полиция арестовала журналиста-мусульманина за оскорбление индуистов

KBS Малхотра, заместитель комиссара отдела по борьбе с киберпреступностью Дели, заявил, что Мохамад Аль Зубаир, соучредитель сайта проверки фактов Alt News, который разоблачает дезинформацию в индийских СМИ, был арестован в понедельник и возвращен на ночь под стражу в полицию.

Малхотра сказал, что Зубаир был арестован на основании двух разделов Уголовного кодекса Индии, связанных с соблюдением религиозной гармонии.

Зубаир часто публикует в Твиттере критику премьер-министра Индии Нарендры Моди и его партии Бхаратия Джаната (БДП) за то, что он и другие критики называют подавлением прав почти 200 миллионов мусульман страны.

Его арест происходит в середине Неоднократные обвинения критики утверждают, что БДП использует законы колониальной эпохи для подавления любой формы критики и поощрения самоцензуры.

Адвокат Зубаира, Кулприт Каур, заявил, что журналиста вызвали на допрос в связи с уголовным расследованием в 2020 году его постов в социальных сетях, которым ранее Высокий суд Дели предоставил защиту от ареста. Но когда он ответил на вызов, полиция остановила его по отдельному делу, сказала она. Каур показал CNN жалобу полиции, в которой пользователь Twitter Зубаир обвиняется в оскорблении индуистов на платформе в 2018 году в сообщении о переименовании отеля в честь индуистского божества. Он обвинил власти в том, что они не следовали надлежащим процедурам и не уведомляли Зубайра. Малхотра, заместитель комиссара, не ответил на вопросы CNN о том, следовала ли полиция надлежащим процедурам во время ареста. Ранее в этом месяце Зубаир раскритиковал национального представителя БДП Нупура Шарму, который в настоящее время отстранен от работы, за то, что оскорбительные комментарии О пророке ислама Мухаммеде – заявления, вызвавшие дипломатический скандал. Пятнадцать стран с мусульманским большинством осудили комментарии Шармы, а несколько вызвали послов Индии и назвали комментарии «антиисламскими». Среди недавних сообщений Зубаира в социальных сетях есть видеоролики, на которых якобы показаны индуистские экстремисты, разжигающие ненависть к исламу, религии меньшинства в Индии, где почти 80% населения составляют индуисты. READ Больше побегов, поскольку вулкан Канарских островов продолжает извергаться, вызывая цунами лавы Арест Зубайра разозлил политиков, журналистов и новостные организации, которые потребовали его освобождения. Гильдия редакторов Индии в утверждение «Очевидно, что бдительная бдительность Alt News вызвала возмущение у тех, кто использует дезинформацию как инструмент для поляризации общества и разжигания националистических настроений», — сказал он во вторник. Шаши Тхарур, депутат от оппозиционного Индийского конгресса, назвал арест «посягательством на правду». «Несколько сервисов по проверке фактов в Индии, особенно Alt News, оказывают жизненно важную услугу в нашей постправдной политической среде, пронизанной дезинформацией», — сказал Тхарур. Написал в твиттере в понедельник. «Они разоблачают ложь тех, кто их совершает. Арест (Зубайра) является посягательством на правду. Он должен быть немедленно освобожден». Комитет защиты журналистов в понедельник Позвонил властям Индии. «Немедленно и безоговорочно освободить» Аль-Зубайра и «прекратить преследовать его в отместку за его работу».