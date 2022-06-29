Мухаммад Аль-Зубайр: индийская полиция арестовала журналиста-мусульманина за оскорбление индуистов

KBS Малхотра, заместитель комиссара отдела по борьбе с киберпреступностью Дели, заявил, что Мохамад Аль Зубаир, соучредитель сайта проверки фактов Alt News, который разоблачает дезинформацию в индийских СМИ, был арестован в понедельник и возвращен на ночь под стражу в полицию.
Малхотра сказал, что Зубаир был арестован на основании двух разделов Уголовного кодекса Индии, связанных с соблюдением религиозной гармонии.
Зубаир часто публикует в Твиттере критику премьер-министра Индии Нарендры Моди и его партии Бхаратия Джаната (БДП) за то, что он и другие критики называют подавлением прав почти 200 миллионов мусульман страны.
Адвокат Зубаира, Кулприт Каур, заявил, что журналиста вызвали на допрос в связи с уголовным расследованием в 2020 году его постов в социальных сетях, которым ранее Высокий суд Дели предоставил защиту от ареста. Но когда он ответил на вызов, полиция остановила его по отдельному делу, сказала она.
Каур показал CNN жалобу полиции, в которой пользователь Twitter Зубаир обвиняется в оскорблении индуистов на платформе в 2018 году в сообщении о переименовании отеля в честь индуистского божества.
Он обвинил власти в том, что они не следовали надлежащим процедурам и не уведомляли Зубайра.
Малхотра, заместитель комиссара, не ответил на вопросы CNN о том, следовала ли полиция надлежащим процедурам во время ареста.
Среди недавних сообщений Зубаира в социальных сетях есть видеоролики, на которых якобы показаны индуистские экстремисты, разжигающие ненависть к исламу, религии меньшинства в Индии, где почти 80% населения составляют индуисты.
Арест Зубайра разозлил политиков, журналистов и новостные организации, которые потребовали его освобождения.
Шаши Тхарур, депутат от оппозиционного Индийского конгресса, назвал арест «посягательством на правду».
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