«Мы будем сражаться». Нас не сломить: выжившая из Мариуполя рассказывает свою историю

Когда Катерина Полищук начала учиться на оперную певицу, она и представить себе не могла, что будет оперировать без анестезии раненого солдата, прячась на разбомбленном сталелитейном заводе.

Но война России на Украине сделала немыслимое возможным.

«Черт возьми, через который я прошел на «Азовстали» — никто не мог об этом мечтать и сниматься в боевиках», — сказал Полищук Euronews. Даже (Квентин) Тарантино не знает, как сделать такой фильм.

21-летний медик был в составе украинского отряда, оборонявшего завод «Азовсталь» во время трехмесячной осады Мариуполя. Промышленная площадка была последним бастионом в разрушенном городе и быстро стала международным символом украинского сопротивления.

«Мы противостояли российской армии с совершенно спокойным пониманием того, чем это закончится. Мы понимали, что все погибнем. Но мы не сдались», — сказал Полищук через переводчика.

«С первых дней, когда мы попали в окружение, у нас не было ни припасов, ни медикаментов, ни еды, ни воды, ни боеприпасов. У нас не было ни надлежащего снаряжения, ни средств ПВО».

И продолжила: «К сожалению, у нас были очень тяжелые условия для борьбы, но у нас были бойцы, которые хотели защитить свою родину, и хотели показать всему миру, что Россия не может контролировать ни Украину, ни Европу».

В своем интервью Euronews Полищук напомнила о суровых условиях, в которых были вынуждены находиться украинские солдаты во время беспощадного российского наступления. Она рассказала, что некоторые солдаты «три-четыре дня подряд» не спали и не ели, так как бомбежка продолжалась всю ночь — и продолжалась только утром.

После 82 дней ожесточенных боев Мариуполь пал перед Россией, а оставшиеся солдаты сдались. Город был стерт с лица земли и почти неузнаваем.

«Самое страшное — сдаться и сдаться, потому что мы поняли, что пока стояла «Азовсталь», пока они (Россия) проводили большую часть своей военной мощи в Мариуполе, нашим братьям было легче воевать по всей Украине, — сказал Полищук.

Полищук провела в российском плену почти пять месяцев, пока ее не освободили в конце сентября в рамках обмена пленными. Сейчас она путешествует по Европе, чтобы поддержать тех, кто находится на передовой.

В Брюсселе 21-летний мужчина посетил частную фотовыставку Дмитрия «Ореста» Козацкого, военного фотографа, который также скрывался на «Азовстали».

Изображения, которые стали вирусными после того, как Козацкий разместил их в социальных сетях, изображают сопротивление, отчаяние и изоляцию украинских солдат во время жестокой осады.

«Эти фотографии вызывают чувство гордости за армию, с которой я стоял плечом к плечу, и за людей, которые остались с ней, несмотря ни на что», — пояснил Полищук.

«Эти изображения вызывают воспоминания о героической борьбе наших героев, некоторые из них в плену, некоторых, к сожалению, уже нет с нами».

Полищук, пережившая блокаду Мариуполя, говорит, что чувствует особую ответственность за то, чтобы говорить от имени мужчин и женщин, сражающихся за свою страну, чтобы «никто не замолчал».

Во время своего пребывания в Брюсселе она призвала ЕС оставаться на стороне Украины до конца, утверждая, что судьба страны определит будущее блока.

Хотя она назвала свои оперные навыки заржавевшими, голос Полищук сиял по комнате, решительный и жалобный, когда она остановилась, чтобы подписать украинский национальный гимн.

«Мы будем сражаться. Мы храбрые, отважные и несгибаемые. Мы сильные, и мы остановим этого врага», — сказал Полищук.

Но нам нужна поддержка и помощь, потому что, если мы не встанем, Европа не встанет.