«Мы всегда знали, куда идем, и 22-й год — это год, когда мы собираем все вместе, и я думаю, что я нахожусь в хорошем месте»: российский гонщик считает, что трудности, с которыми он столкнулся в 2021 году, помогут ему сделать все возможное. Следующий год.»

Никита Мазепин останется с «Хаасом» до 2022 года после того, как не набрал ни отборочных матчей, ни очков во второй четверти, несмотря на то, что его товарищ по команде Мик Шумахер провел две игры во второй четверти.

Вложив ресурсы в свой новый проект, Хаас стремится вернуться в полузащиту, решив не строить пакет 2021 года после плохих результатов в прошлом сезоне.

«Это определенно был очень долгий год, гонка в Формуле 1 намного длиннее, чем в любом классе, в котором я участвовал раньше, 22 гонки, что было очень много.

F1 непоследователен и маленькие шаги ведут к славе

Много положительных моментов, особенно гонки в Великобритании, Бразилии и Мексике, были положительными для российского гонщика.

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«Это тяжело, потому что в целом это было положительно, оно сделало огромный шаг вперед в моей уверенности и в моем понимании с того момента, с которого мы начали». Со всеми.

«Мы всегда знали, к чему стремимся, и 22-й год — это год, когда мы собираемся вместе, и я думаю, что я нахожусь в хорошем месте. «

«Что надо съесть укус слона за укусом. F1 и слон, на мой взгляд, очень похожи», — Мазепин сравнивает слона и F1.

Несмотря на это, Мазбейн считает, что тяжелые испытания принесут пользу ему и Хаасу в 2022 году, говоря: «Вождение более сбалансированной и предсказуемой машины должно облегчить задачу, потому что в конечном итоге для меня все дело в стремлении к своей цели, гонках и ощущении, что вы может оказать влияние в результате в то время. В настоящее время немного сложно вернуться домой удовлетворенным P19 ».

Когда Мазбина спросили, что он узнал, он ответил: «Вы должны съесть кусок слона. F1 и слон для меня очень похожи».

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«Я не хочу двигаться дальше, потому что хочу видеть возникающие проблемы и решать их. В этом году у меня было несколько хороших боев на более быстрых машинах, и я чувствую себя комфортно».

Хаас надеется вернуть славные дни 2016–2017 годов и надеется вернуться к борьбе в полузащите в следующем году.