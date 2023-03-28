«Мы все китайцы», — сказал бывший президент Тайваня во время своего визита в Китай.

НАНКИН, Китай (Рейтер) — Бывший президент Тайваня Ма Инцзю заявил во вторник в начале исторического визита в Китай, что люди по обе стороны Тайваньского пролива имеют китайское происхождение и имеют одну родословную. Критиковать.

Ма, занимавший этот пост с 2008 по 2016 год, является первым бывшим или действующим президентом Тайваня, посетившим Китай с тех пор, как побежденное правительство Китайской Республики бежало на Тайвань в 1949 году в конце гражданской войны с коммунистами.

Он совершает визит на фоне растущей напряженности, поскольку Пекин использует политические и военные средства, чтобы попытаться оказать давление на Тайвань с демократическим управлением, чтобы тот признал суверенитет Китая.

Правящая Демократическая прогрессивная партия Тайваня задалась вопросом, зачем ему приезжать после того, как в воскресенье Китай забрал другого тайваньского дипломатического союзника, Гондурас, оставив остров с официальными дипломатическими отношениями только с 13 странами.

Ма высоко оценил вклад Суна в комментариях в восточном китайском городе Нанкин у мавзолея Сунь Ятсена, где этот человек отпраздновал свержение последнего китайского императора в 1911 году и основание республики.

«Люди по обе стороны Тайваньского пролива — китайцы, и оба являются потомками императоров Яня и Желтого», — сказал Ма в комментарии, сделанном его офисом.

Используйте формулировку на китайском языке для обозначения людей китайского происхождения, а не для обозначения их национальности. Потомки императора Яна, желтый — это выражение, относящееся к общему предку китайского народа.

Согласно опросам общественного мнения, большинство тайваньцев больше не считаются китайцами.

Сунь до сих пор официально считается отцом Китайской Республики, которая остается официальным названием Тайваня.

Коммунистическая партия также похвалила Суня за его свержение династии Цин, но правительства Пекина и Тайбэя не признают друг друга.

Визит Ма является частью информационно-пропагандистской кампании основной оппозиционной партии Тайваня, Гоминьдана (Гоминьдан), в Китае в надежде снизить напряженность. Гоминьдан традиционно выступает за тесные отношения с Китаем, но категорически отрицает свою пропекинскую позицию.

Президент Тайваня Цай Инвэнь неоднократно предлагала Китаю переговоры, но получала отказ, поскольку Китай считает ее сепаратисткой. Она говорит, что только народ Тайваня может решать свое будущее.

Ма, высокопоставленный член Гоминьдана, сказал, что надеется на мир.

«Мы искренне надеемся, что обе стороны смогут работать вместе для достижения мира, предотвращения войны и стремления возродить Китай», — сказал он, снова используя выражение, относящееся к китайцам как к расе, а не как к национальности. Это неизбежная ответственность китайского народа по обе стороны пролива, и мы должны усердно работать».

Ма не планирует встречаться ни с одним из высших китайских лидеров в этой поездке. Он и председатель КНР Си Цзиньпин встретились в Сингапуре в 2015 году.

(Отчетность Некоко Чан) Бен Бланшар. Монтаж Джерри Дойла

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