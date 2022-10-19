Мы движемся к катастрофе, если будем игнорировать эти опасности

В октябре 2006 г. Нуриэль Рубини пророчествовал Что жилищный коллапс в США может привести к рецессии и «жестким посадкам» по всему миру. Экономист, известный как «Доктор Дум», продолжал предупреждать о надвигающихся глобальных угрозах на следующие полтора десятилетия.
В интервью главному редактору Yahoo Finance в понедельник для Топ всех рынковРубини обрисовал в общих чертах нависшие над миром опасности, которые он подробно описал в своей новой книге:Мегаугрозы: десять опасных тенденций, которые угрожают нашему будущему, и как их пережить«. Эти опасности включают в себя то, что он называет Холодная война между США и Китаем Инфляция, сопровождаемая долговой нестабильностью, может стать горячей; изменение климата; Среди прочих опасностей.
«Сейчас мы сталкиваемся с серьезными угрозами: валютными, социальными, политическими, геополитическими, экологическими, медицинскими, коммерческими и техническими», — сказал Рубини. «Если мы не справимся с этим, нас ждет катастрофа».
Экономист долго говорил об опасностях инфляции, вырос на 8,2% В годовом исчислении в сентябре — значительно выше целевого показателя ФРС в 2%. Инфляционная среда спровоцировала воспоминания о так называемом Великая инфляция 1970-х годовв результате чего инфляция достигла пика в 14% в 1980 году. Последовала так называемая Великая умеренность, когда цены в последующие десятилетия были относительно стабильными.
«В книге я обнаружил, что эпоха Великого равноденствия, когда рост был хорошим, а инфляция была низкой, 2%, закончилась», — сказал Рубини Yahoo Finance в понедельник. «Сейчас мы находимся на пути к эпохе того, что я называю Великой стагфляцией. [a stagnant economy combined with inflation] Долговая нестабильность и кризисы.
Из-за своего часто мрачного взгляда Рубини также известен как «Доктор Смерть». Но Рубини говорит, что его книга — это призыв к действию против серьезных угроз миру.
«Обычно я говорю, что я доктор-реалист, а не доктор Дом», — сказал Рубини. «Я думаю, что предупреждение о рисках очень важно, потому что пока мы пинаем банку на дороге».
Дилан Кролл — репортер и исследователь Yahoo Finance. Подпишитесь на него в Twitter на Встроить твит.
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