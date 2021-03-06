«Мы действительно придумали эту краску в прошлом году», – отрицает Хаас использование цветов российского флага.

«Мы действительно придумали эту форму в прошлом году», – отрицает Хаас использование цветов российского флага на ливрее из-за Никиты Мазепина.
Социальные сети показали себя с лучшей стороны, когда всеамериканская команда использовала цвета, вдохновленные российским флагом, на своей одежде, которые, возможно, превратили холодную войну в теплую историю любви.
К сожалению, у него не было серпа и молота с красной тенью, иначе коммунизм, возможно, самый дорогой вид спорта, был бы нелепым.
Я исправил страницу Haas F1 в Википедии pic.twitter.com/QpmTAcLdAa
Дамиан ИндиКар Брит (TheIndyCarBrit) 5 марта 2021 г.
# WeSayNoToMazepin
Хаас, команда F1 в США, при разработке ливреи 2021 года: pic.twitter.com/u1W2UMXBWt
– Пиво P1 (Landos_hat) 4 марта 2021 г.
Более того, мнение о том, что Никита Мазепин и его деньги не повлияют на выбор цвета орнамента, слишком хорошо, чтобы его игнорировать, учитывая, что он, скорее всего, не будет соответствовать запрету CAS для русскоязычных спортсменов.
В феврале Российская автомобильная федерация подтвердила, что это распространится на чемпионат мира FIA, а это означает, что Мазепин не сможет участвовать в гонках под Российский флаг в этом году.
За день, полный мемов, Хаас наконец дал понять, что это не так. Гвинтер Штайнер Я показалИ «Нет, мы ни с чем не игрались. На самом деле мы придумали этот костюм в прошлом году, прежде чем все это вышло из-под российского флага».
«Очевидно, что мы не можем использовать российский флаг в качестве российского флага, но вы можете использовать цвета на машине. В конце концов, это спортсмен, который не может выставить российский флаг, а не команда».
«Это американская команда», – заключил Штайнер. Хотя Штайнер пояснил, Об этом сообщает Autosport ВАДА рассмотрит вопрос о Хаасе.
Мазпинс – благословение Хасса?
С тех пор, как Haas нанял Никиту Мазепина, команда, вероятно, превратилась из команды, пользующейся наибольшим уважением в сети за боевой дух аутсайдеров, в команду, которую больше всего ненавидят, поскольку она терпит споры о видео с российскими гонщиками.
Теперь Haas должен стремиться к тому, чтобы чистая часть спортивных возможностей использовалась в текущем цвете, поскольку эти новые цвета выделяются и отказываются от классического черного.