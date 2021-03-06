«Мы действительно придумали эту краску в прошлом году», – отрицает Хаас использование цветов российского флага.

«Мы действительно придумали эту форму в прошлом году», – отрицает Хаас использование цветов российского флага на ливрее из-за Никиты Мазепина.

Социальные сети показали себя с лучшей стороны, когда всеамериканская команда использовала цвета, вдохновленные российским флагом, на своей одежде, которые, возможно, превратили холодную войну в теплую историю любви.

К сожалению, у него не было серпа и молота с красной тенью, иначе коммунизм, возможно, самый дорогой вид спорта, был бы нелепым.

Я исправил страницу Haas F1 в Википедии pic.twitter.com/QpmTAcLdAa Дамиан ИндиКар Брит (TheIndyCarBrit) 5 марта 2021 г.

Более того, мнение о том, что Никита Мазепин и его деньги не повлияют на выбор цвета орнамента, слишком хорошо, чтобы его игнорировать, учитывая, что он, скорее всего, не будет соответствовать запрету CAS для русскоязычных спортсменов.

В феврале Российская автомобильная федерация подтвердила, что это распространится на чемпионат мира FIA, а это означает, что Мазепин не сможет участвовать в гонках под Российский флаг в этом году.

За день, полный мемов, Хаас наконец дал понять, что это не так. Гвинтер Штайнер Я показалИ «Нет, мы ни с чем не игрались. На самом деле мы придумали этот костюм в прошлом году, прежде чем все это вышло из-под российского флага».

«Очевидно, что мы не можем использовать российский флаг в качестве российского флага, но вы можете использовать цвета на машине. В конце концов, это спортсмен, который не может выставить российский флаг, а не команда».

«Это американская команда», – заключил Штайнер. Хотя Штайнер пояснил, Об этом сообщает Autosport ВАДА рассмотрит вопрос о Хаасе.

Мазпинс – благословение Хасса?

С тех пор, как Haas нанял Никиту Мазепина, команда, вероятно, превратилась из команды, пользующейся наибольшим уважением в сети за боевой дух аутсайдеров, в команду, которую больше всего ненавидят, поскольку она терпит споры о видео с российскими гонщиками.

Теперь Haas должен стремиться к тому, чтобы чистая часть спортивных возможностей использовалась в текущем цвете, поскольку эти новые цвета выделяются и отказываются от классического черного.